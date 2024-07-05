營養師分享「每日喝咖啡」3大健康益處！加碼3招喝對才有效

▲營養師分享每日適量喝咖啡，對健康有3大益處。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

對許多現代人來說，喝咖啡已經每日必備日常，一天沒喝都渾身不對勁，根據美國統計網站「Worldometer」測算，全世界每天要喝約35億杯咖啡，而咖啡除了香醇又提神，其實還有很多好處。營養師谷傳玲分享每天適量喝咖啡，長期下來對身體有3大健康益處，她更加碼教你3招「健康喝咖啡」，喝對才能發揮有益健康的作用。

＃顯著降低第二型糖尿病的風險



對102萬人隨訪2.6～18年的研究顯示，正常成年人每天喝咖啡，糖尿病風險降低31%。這主要是因為咖啡含有的綠原酸、鎂、奎寧酸，能減緩葡萄糖向血液中釋放，提高胰島素的敏感性。

＃降低心血管疾病風險



針對120萬人群隨訪2～32年的研究顯示，咖啡富含的各種抗氧化成分對心血管有保護作用，正常成人每天喝3～5杯咖啡，心血管疾病的風險會降低15%，得過心血管疾病，喝咖啡也不會增加復發的風險。不過，高血壓患者要少喝，大杯美式咖啡最多喝一杯。

＃可降低死亡風險



對超過97萬人隨訪7～28年的研究顯示，正常成人每天喝1～2杯咖啡，死亡風險降低8%，每天喝2～4杯咖啡，風險則降低14％，不過每天喝超過5杯，死亡風險也不會再降低了，所以沒必要喝太多。

想讓咖啡發揮健康益處，谷傳玲也分享3個喝咖啡的小秘訣。

＃別加糖和奶精



喝咖啡盡量別加糖，也別喝加奶精的咖啡，這樣會增加糖、飽和脂肪酸、反式脂肪酸的攝入。建議喝加了純牛奶的拿鐵，口感柔和還能補鈣。

＃咖啡因每天別超過400毫克



健康成人每日咖啡因攝取建議別超過400毫克，相當於美式咖啡大杯2杯或中杯3杯或小杯4杯。咖啡喝太多可能會引起胃灼熱、煩躁、失眠、心率加快等狀況。

＃盡量別下午3點後喝



咖啡的半衰期大約是4～6小時，如果在下午3點喝了一杯含有200毫克咖啡因的咖啡，即使到了晚上7～9點，血液裡的咖啡因含量還是會高達100毫克，如果是對咖啡因比較敏感的人，很可能就會影響到睡眠，所以建議下午3點後就盡量別喝咖啡了。