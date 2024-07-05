fb ig video ETtoday search mobile

網傳碧兒泉將大規模撤櫃！全台25櫃位只剩7個　品牌首回應

>

▲▼碧兒泉撤櫃 。（圖／品牌ＩＧ）

▲知名保養品品牌碧兒泉近日驚傳台灣櫃位將大規模縮減。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝品牌IG

創立於1952年的知名保養品品牌碧兒泉（Biotherm），旗下產品眾多，橫跨女性保養、男性保養和身體系列，產品銷售遍佈全球，目前在全台共有25個百貨櫃點。昨（4日）網上卻傳出台灣碧兒泉將大規模撤櫃，全台櫃點將縮減至剩下7個，消息一出引起網友熱議。今（5日）《ET FASHNIO》也向品牌求證，品牌公關回應「僅是策略性調整」，但許多項目還在協調中，將於近期發出正式聲明。

▲▼碧兒泉撤櫃 。（圖／品牌ＩＧ）

創立超過70多年的碧兒泉，以珍貴成分「奇蹟溫泉活萃」研發出許多護膚產品，熱賣多年累積不少愛用粉絲。但近日卻有民眾在社群平台Threads上發文表示，碧兒泉將要大幅縮減在台灣的百貨櫃位，將撤到只剩7個櫃點，且即將撤櫃的部分櫃點會大規模買一送一。

貼文也發出通訊軟體對話截圖顯示，撤櫃原因為「大環境消費型態改變，以網路消費居多，減少專人服務櫃點是為了能增加更多經費促進會員權益及行銷曝光，讓品牌在運行更加流暢，再次謝謝大家一直以來的照顧」。

▲▼碧兒泉撤櫃 。（圖／品牌ＩＧ）

針對台灣櫃位縮減一事，碧兒泉所屬台灣萊雅集團回應：「碧兒泉做為以科學保養為核心的全球品牌，會因應集團策略及市場布局進行通路規劃調整，相關計畫均會在確保員工與消費者的權益下進行，碧兒泉仍會持續致力為台灣消費者提供優質的保養產品」。

《ET FASHNIO》也進一步與品牌確認，公關表示「品牌本來就會例行性地針對通路做策略性的調整」，接下來的通路調整還在協調確認中，所以最終櫃位將縮減多少，目前還沒確定，無法給出確切答案，品牌也將於近期發出正式聲明。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

容易得罪人「低情商」星座Top 3！第一名說話火上澆油　超狀況外

容易得罪人「低情商」星座Top 3！第一名說話火上澆油　超狀況外

掉髮人快吃！營養師曝「5種養髮食物」　還有3類不能補太多

掉髮人快吃！營養師曝「5種養髮食物」　還有3類不能補太多

營養師分享「每日喝咖啡」3大健康益處！加碼3招喝對才有效

營養師分享「每日喝咖啡」3大健康益處！加碼3招喝對才有效

汐止iFG遠雄廣場新美食街登場　紐約爆紅圓可頌也買得到 真正的BabyBoss來了！「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport 自我介紹像「尷尬癌」上身？掌握4重點讓對方記住你　撩人也適用 南台灣最大書店　6千坪誠品碳佐麻里明年第一季登場 金喜善凍齡保養秘訣公開！蜂蜜斷食法甩肉4kg、以油護膚維持零瑕美肌 《度華年》7愛情金句：女人最不應該的，就是敗在對男人的幻想上 2024人氣美白新品盤點！IPSA追光瓶超透亮、Jurlique淡斑精華好有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面