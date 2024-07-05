網傳碧兒泉將大規模撤櫃！全台25櫃位只剩7個　品牌首回應

▲知名保養品品牌碧兒泉近日驚傳台灣櫃位將大規模縮減。



記者張毓容／台北報導 圖／翻攝品牌IG

創立於1952年的知名保養品品牌碧兒泉（Biotherm），旗下產品眾多，橫跨女性保養、男性保養和身體系列，產品銷售遍佈全球，目前在全台共有25個百貨櫃點。昨（4日）網上卻傳出台灣碧兒泉將大規模撤櫃，全台櫃點將縮減至剩下7個，消息一出引起網友熱議。今（5日）《ET FASHNIO》也向品牌求證，品牌公關回應「僅是策略性調整」，但許多項目還在協調中，將於近期發出正式聲明。

創立超過70多年的碧兒泉，以珍貴成分「奇蹟溫泉活萃」研發出許多護膚產品，熱賣多年累積不少愛用粉絲。但近日卻有民眾在社群平台Threads上發文表示，碧兒泉將要大幅縮減在台灣的百貨櫃位，將撤到只剩7個櫃點，且即將撤櫃的部分櫃點會大規模買一送一。

貼文也發出通訊軟體對話截圖顯示，撤櫃原因為「大環境消費型態改變，以網路消費居多，減少專人服務櫃點是為了能增加更多經費促進會員權益及行銷曝光，讓品牌在運行更加流暢，再次謝謝大家一直以來的照顧」。

針對台灣櫃位縮減一事，碧兒泉所屬台灣萊雅集團回應：「碧兒泉做為以科學保養為核心的全球品牌，會因應集團策略及市場布局進行通路規劃調整，相關計畫均會在確保員工與消費者的權益下進行，碧兒泉仍會持續致力為台灣消費者提供優質的保養產品」。

《ET FASHNIO》也進一步與品牌確認，公關表示「品牌本來就會例行性地針對通路做策略性的調整」，接下來的通路調整還在協調確認中，所以最終櫃位將縮減多少，目前還沒確定，無法給出確切答案，品牌也將於近期發出正式聲明。

