5家超強冰品大集合！台啤18天變冰淇淋　市場裡的紅茶冰超解暑

圖、文 / 鏡週刊

不知道是不是錯覺，今年夏天的熱度似乎更勝以往，除了躲在室內大吹冷氣，最消暑的方法就是到處怒吃一波冰品，本篇推薦5家超強冰店，從台式古早味到義式、日系冰淇淋都齊全，快來看看你偏好哪一味！

一、太空紅茶冰

1966年開業的「太空紅茶冰」位於台中第五市場樂群街和自立街口，即使攤位迷你，卻能從排隊人龍一眼認出。老闆陳淑美每天凌晨4點就開始備料泡茶，選用南投魚池鄉的阿薩姆紅茶，茶湯深紅透豔，入口濃郁甘醇不苦澀。即使寫著下午3點打烊，卻往往中午左右，10幾桶紅茶就賣得一滴不剩。

▲「太空紅茶冰」小小的三角形店面擠身在控肉飯與早餐店之間。

▲以純茶和加入冰塊稀釋後的茶液混搭，除了冰鎮感也讓風味多層次。

▲「太空紅茶冰」的紅茶可以選擇杯裝或者傳統可愛的手提袋裝。（25元／大杯）

近年來為了滿足更多客人的口味，品項也多了「鮮奶紅茶」、「梅汁紅茶」與「檸檬紅茶」。陳淑美堅持不用任何化學添加產品，檸檬汁都是當日新鮮現榨的原汁，梅子則是選用南投水里當地醃漬的青梅，身為第二代的陳淑美靦腆表示：「把客人當家人，你也希望自己家裡的人吃到、喝到的東西都是真材實料又健康。」

▲「鮮奶紅茶」甘爽不甜膩，奶香十足喝起來相當順口。（50元／大杯）

▲「檸檬紅茶」（右）選用屏東產銷班的檸檬榨汁，酸甜生津的「梅汁紅茶」（左）也是夏日熱門款。（皆50元／大杯）

太空紅茶冰 地址：台中市西區樂群街41-1號

電話：04-2227-9472

營業時間：07：20～15：00（售完提前打烊）

刷卡：不可。不收服務費。

二、樂群冷凍芋

「樂群冷凍芋」位於台中第五市場的樂群街巷弄中，鬧中取靜看起來清幽。這裡主賣的是古早味經典甜品「冷凍芋冰」，以及各式傳統刨冰，不只口味走古早派，就連店裝潢都是，例如連櫃檯的白鐵架、牆上菜單的木窗框，都是拆解自過去擺攤用的小餐車。

▲至今已營業40年的「樂群冷凍芋」，帶著綠意藏在樂群街的巷弄中。

▲菜單不是刻意為之的復古，而是來自過去餐車的拆解再利用。

初代老闆林勝堂說，冷凍芋眉角多，不僅要隨四季更迭找尋各地產的芋頭，也因產地不同，芋頭口感Q鬆各異，煮的時間和火候拿捏都是學問；有些人對甜芋頭卻步，卻能接受「芋頭沙牛奶汁」，老闆說自家的做法有調整過，喝起來「沙」感沒那麼重，反而如泡沫般輕盈細密。我也必須推薦「紅豆花生牛乳冰」，比起常吃到淋上類似牛奶花生的版本，林仁斌費工手炒的脆花生實在太香，配著刨冰、煉乳一起吃超爽快。

▲看似樸實簡單的「冷凍芋冰」，製作起來從火侯到時間都是經驗與功夫。（40元／份）

▲「紅豆花生牛乳冰」是大推品項之一，老闆親自手炒的脆花生和刨冰、綿密紅豆一起在口中喀滋喀滋咬，香酥脆爽。（70元／份）

▲「經典奶油烤土司」使用林仁斌朋友工作室出品的手作吐司，吃起來麵香足又彈韌。（60元／份）

樂群冷凍芋 地址：台中市西區樂群街94巷3號

電話：04-2375-8767

營業時間：10：30～19：00

刷卡：不可。不收服務費。

三、阿爸の芋圓

永和樂華夜市「阿爸の芋圓」，主打多款芋頭系列豆花，以及超受歡迎的蔗片冰，阿爸本人顏孝全是雲林人，在甘蔗田間奔跑、玩耍是常態，更常常以甘蔗解渴、作為零嘴解饞。創業時想要和常見的台式剉冰、綿綿冰做出區隔，顏孝全想到以甘蔗製冰，經過多方嘗試，最後定案的版本，是將帶皮紅甘蔗烤至焦香，再透過機器做成一片片略帶厚度，又能吃出焦香氣息的冰片。

▲阿爸の芋圓店內牆上滿滿的便利貼與塗鴉，都累積自10年來的客人筆跡。

▲新北「樂華夜市」這間「阿爸の芋圓」，販售多種甜品、冰品。

想要知道阿爸多不心疼料，推薦點「花漾芋泥蔗片冰」或者「3Q芝麻蔗片冰」，除了能吃到香氣與濃厚度都誇張的芝麻漿，還有純米製作、軟Q帶勁的白玉圓，以及帶著核果焦香，同樣濃郁迷人的手工花生冰淇淋。

▲最豐富的「花漾芋泥蔗片冰」總共有芋泥漿、白玉圓、花生冰淇淋等超過5種配料。（150元／份）

▲「3Q芝麻蔗片冰」加入醇濃的自製芝麻漿，些許焦苦的核果風味與自帶焦香的蔗片冰非常搭。（120元／份）

▲「鳳梨粉圓蔗片冰」以不膩甜的彈牙粉圓，和保有Q勁的糖煮鳳梨丁交織，受到許多客人喜愛。（85元／份）

▲「芋圓豆花蔗片冰沙」除了滿滿蔗片冰，還有綿密豆花與炒糖糖水，以及綿密芋圓、薏仁等配料，飽足感滿滿。（75元／份）

阿爸の芋圓（樂華店） 地址：新北市永和區保平路18巷1號

電話：02-2924-7461

營業時間：15：30～23：00

刷卡：不可。不收服務費。

四、好正商行

「好正商行」門面讓人聯想到網美店，但店裡10幾種口味的Gelato皆以原汁原味食材製作，誠意十足，負責人Sky說，由於不同的食材基底，影響的不僅是Gelato的風味，還有成形效果，也因此每一種口味的研發都是從零開始，無法複製貼上。

▲「好正商行」以奶茶色系搭配白色洗石地、金屬彩磚窗打造出平易近人的輕奢感。

▲「好正商行」一天提供12種義式冰淇淋，有些口味是輪番上陣，就看當天是否有緣份。

經典水果口味令人相當驚豔，其中「玉井愛文芒果」Sorbet使用台南玉井欉紅愛文芒果製作，不加牛奶，水果含量高達50％以上，就像在吃真的水果。

▲「好正商行」的水果風味冰淇淋，水果含量皆高達80％，馥郁果香在口中漫開超幸福。（季節水果口味，80元／單球、150元雙球）

和店外貌大走反差萌的，是每天提供的12種口味中就占掉一半的大人味酒鬼冰淇淋，從常見的貝禮詩奶酒、威士忌到韓式燒酒都有；其中鎮店扛霸子絕對是「台啤18天」，製作過程倒入整瓶啤酒不手軟，清爽的Gelato可嘗出濃厚的啤酒麥香與啤酒花討喜苦味，也讓酒鬼們多了一個正大光明解癮的機會。

▲成年人就是要吃這一味！除了淡雅香甜的「紫葡萄香甜酒」，不加一滴水的「台灣生啤18天」是連外國旅客都特意前來嚐鮮的口味。（90元／單球、170元雙球）

五、Ice Gyaru

「Ice Gyaru 霜淇淋專門店」店面風格令人彷彿瞬間來到東京原宿竹下通，日系中還帶點美式俏皮風格，門上大字寫著「我們不只純情，還純素。」也破題了Ice Gyaru 霜淇淋專門店是全台唯一販售以燕麥奶為基底的全素霜淇淋。負責人Erica提到，這幾年吹起一股燕麥奶風潮，許多人會用來搭配咖啡、甜點，但冰淇淋大多仍停留在使用豆奶和牛奶，於是她和夥伴便開始思考是否有可能將燕麥奶應用到冰品。

▲「Ice Gyaru 霜淇淋專門店」位於台北師範大學附近，店面很搶眼，不少路人經過還會特別駐足。

▲當季的「荔枝」霜淇淋果香飽滿，以燕麥奶作為基底絲毫不違和，甜度也得宜耐吃。（110元／份，加購夏烏手工餅乾15元／片）

霜淇淋口味每兩週一更，各種日系、當季水果或者創意口味都有，不少客人固定兩週報到一次，只為了搶先吃到新口味。甚至還有客人在店內吃完冰離開後，過了半小時又忍不住跑回來「續」，成為時間間隔最短的回頭客。這次我吃到的是「荔枝」與「玫瑰奶茶」，其中特別喜歡玫瑰奶茶輕盈、不黏膩又帶有明亮茶香的風味。

▲日系感十足的「漂浮氣泡飲」以當週主打的霜淇淋搭配不同風味的氣泡飲。（160元／杯）

▲想偷吃步嘗到多種口味也有方法，「在家霜」不僅適合想要口味通包的懶人，到店其實也可以偷偷詢問現有庫存口味直接來上一杯。（依不同口味，90～120元／杯）

▲店內也吃得到鹹食，同樣是純素的沖繩飯糰有多種口味，「天婦羅炸蝦」裡面夾著Q韌的蒟蒻蝦與自製純素玉子燒。（110元／份）

Ice Gyaru霜淇淋專門店 地址：台北市大安區和平東路一段10-1號

電話：02-2363-9089

營業時間：11：00～21：00

刷卡：可。不收服務費。

IG：https://www.instagram.com/icegyaru/

在家霜線上購買：https://reurl.cc/vaxjqk

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