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(G)I-DLE雨琦、aespa Winter「水母麻花辮」綁法教學　輕盈蓬鬆又顯臉小

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

該怎麼用簡單的小技巧綁出和(G)I-DLE宋雨琦、aespa Winter一樣蓬鬆又顯臉小的水母麻花辮呢？一起看下去！

水母麻花辮

先前(G)I-DLE宋雨琦SOLO回歸一頭紅髮麻花辮和aespa Winter在舞台上的編髮超吸睛，看似是簡單的麻花辮，卻在耳朵旁邊打造了圓潤的弧度，看起來就像是水母一樣，輕盈又蓬鬆還讓臉蛋看起來更小巧。

這款水母麻花辮和一般的三股麻花辮就差在耳朵旁邊的圓潤弧度，一起看看怎麼綁出來。

01. 後腦勺以S型或Z字型將頭髮分成左右兩束，這樣會看起來更加沒有縫隙。

02. 將一邊的髮束分成前、後，並將前面那束以橡皮筋固定，綁的位置在耳下。

03. 從橡皮筋上方開一個洞，將髮尾由外向內捲進去，這樣就會有個自然的弧度，也可以稍微再扯一下髮絲，控制水母圓弧的大小。

04. 剩餘的髮絲在繩結後面交叉往前繞，並用橡皮筋固定，接著都以同樣的方式「後面髮絲交叉往前，用橡皮筋固定」，直到髮尾。

05. 這樣綁出來的辮子就已經是蓬鬆的狀態了，但還是可以再根據需求稍微扯鬆編髮，因為每一節都有用橡皮筋固定，不用擔心會整個開掉，也可將橡皮筋附近的髮絲稍微往前拉，讓澎度擋住橡皮筋。

▲水母麻花辮綁法教學。（圖／小紅書＠滴滴答滴）

這樣就完成了，是不是超簡單！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, (G)I-DLE, aespa, 水母麻花辮, 髮型, 編髮

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