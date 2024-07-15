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包開箱／人間洋娃娃張員瑛甜曬Miu Miu新帆布包！皮革標誌、大容量超燒

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記者鮑璿安／專題報導

在迷人的盛夏時光，背上一顆帆布袋出遊是最療癒的生活方式，與此同時Miu Miu迎來了一款大容量托特包IVY，品牌大使IVE成員張員瑛也在IG中曬出這顆搶眼的包款，以一身少女系度假造型展現青春活力，以下就跟著《ET FASHION》揭曉包款細節。

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲IVY 帆布包是Miu Miu近來的主打款式，流露濃郁夏日氣息和城市風格 。（圖／翻攝自IG、翻攝自官網）

想挑選休閒度假時刻的大容量包款，這款 IVY 帆布包是Miu Miu近來的主打款式，流露濃郁夏日氣息和城市風格，標誌性設計是以帆布為主軸，拼接皮革字母標誌，與包款邊緣相呼應，為手袋注入經典魅力。打開內袋，亞麻布襯裡設有拉鏈袋，再加上具有辨識度的Miu Miu徽標，豐富置物空間同時也能輕便出行。

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Miu Miu女孩韓星張員瑛早已上身演繹了IVY 帆布包 。（圖／翻攝自IG）

Miu Miu女孩韓星張員瑛早已上身演繹了IVY 帆布包，她穿著學院風的POLO衫、背心短裙搭配竹編髮箍，一舉一動超有少女心，而包款更可以個性化綁上絲巾、繩結，打造屬於自己的夏季風格造型。

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲IVY canneté 面料手袋；IVY 皮革手袋 。（圖／翻攝自品牌官網）

此外，IVY 托特包也提供不同尺寸選擇，除了張員瑛同款的窄版之外，也有寬版大手柄的款式，能夠容納更多物件；或是換上撞色相間條紋、以全皮革呈現出更為俐落都會感的樣貌。

同場加映

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告。（圖／品牌提供）

此外，2024春夏時節TOD’S Di Bag也有顯著變革，以全新的翻蓋包款式亮相，細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識，呈現品牌工藝之美，點綴立體感橢圓形標識和T形刺繡。 包款翻蓋和磁力扣包口開合，並配有可調式可拆卸肩帶，可輕鬆走入日常。品牌代言人劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告，身穿皮衣夾克、襯衫詮釋出都會女子時髦造型，而溫柔的奶油白包款自然流露出Quiet Luxury 風格，勢必成為雋永款式。除了翻蓋款式以外，也提供拉鏈開袋的迷你尺寸，一抹清新的淺藍色點綴，彷佛立刻就能夠投入夏日懷抱。

 ►包開箱／Bottega Veneta雞蛋包話題登場！金屬扭結、編織皮革低調奢華

關鍵字：

包開箱, MiuMiu, IVY, 帆布包, 張員瑛, 夏季風格

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