HOLA鐵線收納系列免釘牆　小宅、租屋族超方便

▲HOLA INK鐵線收納系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著房價攀升和家庭結構的變化，小宅成為許多家庭的選擇，HOLA近期推出INK鐵線收納系列部分新品，針對小空間提供靈活、模組化的解決方案，在有限的空間中實現有效收納，讓各類型住戶輕鬆打造理想的居住環境。

INK鐵線收納全系列有超過60項商品，採用統一的線徑規格、尺寸和材質，並以經典的黑白色系為主，提升空間整體的美觀度，方便融入各種家居風格，HOLA表示，該系列特別適合台灣的亞熱帶海島型氣候，尤其適用於浴室、洗衣房和廚房等潮濕環境。新品包括烤漆壁掛餐具架、不鏽鋼烤漆壁掛掛桿。

該系列壁掛主打免釘膠輕鬆安裝，三種尺寸的掛桿可搭配多達10種配件，能根據個人需求靈活組合，滿足不同的收納需求。瀝水架設計有不同尺寸的格柵，搭配吸水珪藻土墊，不僅實用還能保持檯面乾燥。

洗衣需求則推出衣架收納架和磁吸收納架，標榜能夠充分利用空間，將衣架、洗衣精等物品整齊收納。大容量的蝶型曬衣架則是晾曬衣物的好幫手，不僅可曬衣曬被，還能秒速折疊，節省放置上的不便。

▲無印良品瞄準新興租屋族，推特定商品消費滿額優惠。

隨著7月到來，許多人迎來新的人生階段，無論是升學還是就業，都有一波新的租屋居家需求，MUJI無印良品看準求學、社會新鮮人們的市場趨勢，推出消費滿5,000元現抵500元優惠，且鼓勵消費者利用家具配置諮詢服務，讓需要的民眾舒適開啟新生活。

無印良品推出夏季優惠，即起至7／24期間，實體門市購買家具和檔案盒系列商品，單筆消費滿5,000元現抵500元，優惠品項包括床墊、衣架、衣櫥、書桌等品項，且部分門市還提供家具配置諮詢服務，顧客可以進行預約並獲得專業建議，打造符合個人需求的理想空間。

對於初次租房的人來說，床墊、衣櫥和書桌往往是最基本的必備品。無印良品三款床墊包括獨立筒支撐型、高密度獨立筒翻身型和超高密度獨立筒包覆型，提供了不同的軟硬度選擇，床套可以自行拆卸清洗，且軟墊和獨立筒部分都計劃在今年下半年推出零件，方便日後更換，既延長了使用壽命，也減少了不必要的浪費。

SUS層架組系列可視個人需求自由組合，不僅可以當作衣櫃或書櫃使用，還能組合成桌子；聚丙烯檔案盒系列、收納盒或軟質聚乙烯收納盒等均可搭配收納；無扶手設計的木製簡約沙發，即使放在較小的空間，也不會給人壓迫感，椅套可拆卸方便清洗。