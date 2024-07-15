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「全球最性感運動員」Alica Schmidt再出戰奧運　成為BOSS全球代言人

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文／妞新聞

2024年巴黎奧運即將揭幕，繼先前妞編輯整理巴黎奧運「中華隊參賽名單」、「6個精品贊助奧運介紹」後，本篇將帶領妞妞們認識這位擁有傲人火辣身材及精緻深邃五官的德國田徑選手—Alica Schmidt，快跟著妞編輯的分享繼續看下去吧！ 

澳洲雜誌

評選為「全球最性感運動員」

▲Alica Schmidt被評為全球最性感運動員。（圖／IG@alicasmd，下同）

曾在2017年被澳洲雜誌Busted Coverage評為「全球最性感運動員」的Alica Schmidt，結實的川字腹肌、逆天長腿及金髮碧眼，在田徑運動場上成為最火辣的存在，私下的她將運動結合生活，認真經營Instagram社群，分享運動訓練細節、時尚潮流穿搭照，累積513萬粉絲追蹤。

德國田徑好手

代表出戰巴黎奧運

二度參與奧運賽事！專攻短跑、中長跑的Alica Schmidt，2021年曾代表德國出戰東京奧運會，年僅25歲的她已累積多場國際型大賽經歷，包含2017年歐洲U20田徑錦標賽4×400米接力賽中獲得亞軍、2019年歐洲U23田徑錦標賽同項目中獲得亞軍，日前Alica Schmidt參加德國錦標賽的400公尺準決賽，跑出52秒18成績，成功晉級決賽，這次將代表德國出戰奧運的1600公尺接力賽項目。

私下潮流運動穿搭

除了平常的運動風格，Alica Schmidt的私服穿搭也成為女孩們的穿搭範本，懂得利用服飾來凸顯身型的她，最常穿著短版運動上衣及bra top背心，展現漂亮的胸部線條，細肩帶的設計能延伸頸部和纖細的腰線，下半身搭配熱褲和小白鞋，露出纖瘦長腿超吸睛，Alica Schmidt不定時會在Instagram社群分享穿著貼身裙裝辣照，將蜜桃臀表露無遺。

擔任BOSS全球品牌代言人

德國運動時尚服裝品牌BOSS，長期深耕多個體育競技領域，最新發佈品牌代言人由英國拳王Anthony Joshua、德國田徑女將Alica Schmidt、美國網球選手Taylor Fritz、游泳世界冠軍汪順、比利時高爾夫選手Thomas Detry頂尖運動員，一同演繹2024秋冬運動休閒系列廣告企劃。

化身小粉絲

與《絕地戰警》男主角合影

https://www.instagram.com/p/C7ezMCfMJ2s

創下破億票房的好萊塢電影《絕地戰警》上映後，造成全美轟動，Alica Schmidt在Instagram社群紀錄下與威爾史密斯、馬汀勞倫斯演合影，文字紀錄下「Not willsmith and martinlawrence signing my jersey. Can someone pinch me」，將自身背號的黃色球衣給兩位好萊塢演員簽名留念。

巴黎奧運幕後生活曝！

 
 
 
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The Olympic Games（@olympics）分享的貼文

日前olympics官方社群分享Alica Schmidt「A day in the life on the road th Paris2024」，公開了運動員的生活，影片內記錄著Breakfast、Training、Ice bath、Phisio、Off to lunch、Team meeting、Supporting the team、Lymphotmat，除了每天固定體能及短跑訓練，也需要洗冰浴、參與團隊會議，利於讓自己的短跑成績及體能狀態更為進步。

「No matter how big your dreams are, if you stay committed and believe in yourself, good things will come your way」- Alica Schmidt

獲選為全球最性感運動員的Alica Schmidt，並沒有對此感到自滿，謙虛喊話「我不知道為什麼會獲得這個稱號，運動顯然是第一位，無論你的夢想有多大，只要堅持不懈並相信自己，美好的事情就會到來。」

【延伸閱讀】

2024「巴黎奧運」中華隊參賽名單！楊勇緯搶下奧運頭號種子、戴資穎力拼最後一戰！

史上最奢！盤點2024巴黎奧運6個「精品贊助」：LV聖火火炬箱、香奈兒刺繡超時髦

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 巴黎奧運, 最性感運動員, Alica Schmidt

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