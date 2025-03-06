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今天星巴克買一送一！優惠時間、咖啡品項一次掌握

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記者李薇／台北報導

星巴克在3月6日舉辦好友分享日活動，從上午11點到晚上8點，只要購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；路易莎黑卡享有咖啡飲品大杯11點前第二杯5折，不含手沖、超越精品、冰沙系列。

星巴克,路易莎,咖啡,買一送一。（圖／IG）

▲星巴克買一送一來了。（圖／starbuckstw IG）

星巴克買一送一優惠，需要大杯以上相同容量冰熱與口味，就可以享有優惠，每人每次至多買二送二，飲料不能寄杯，限當場一次領取，其優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，部分門市、車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用此優惠。

歡慶27周年，星巴克也即將在3月7日還有21日舉辦購物派對，全品項都可以享有85折優惠，但是不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值，若是單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯（含）以上好友分享優惠券一張，而且可累贈，等於買越多送越多。

星巴克,路易莎,咖啡,買一送一,。（圖／IG）

▲路易莎衣索比亞歌姬藝妓水洗只要百元。（圖／louisacoffeeofficial IG）

而咖啡連鎖路易莎則是祭出黑卡會員的折扣活動，只要在早上11點前購買咖啡飲品大杯，就可以享有第二杯5折，跟好友一起買真的很划算，另外，衣索比亞歌姬藝妓水洗咖啡也在3、4月有限定特價，原價150元、優惠價100元就可以喝到。

關鍵字：

星巴克, 路易莎, 咖啡, 買一送一

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