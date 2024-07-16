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無印良品「360度擺頭循環扇」新上市　香氛墊設計幫室內吹香香

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▲無印良品推循環扇、手持風扇。（圖／各業者提供）

▲無印良品推循環扇新品與手持風扇。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季高溫來襲，室內涼夏、降溫產品詢問度居高不下，日系生活用品MUJI無印良品近日推出兩款新型風扇產品，分別針對居家和戶外使用場景，提供多元的降溫選擇，其中可360度擺頭的循環扇，號稱可將涼風吹送範圍更廣，也可輔助乾衣需求，售價2,590元。

▲無印良品推循環扇、手持風扇。（圖／各業者提供）▲無印良品推循環扇、手持風扇。（圖／各業者提供）

無印良品新推出的空氣循環風扇，採用360度擺頭設計，延續之前在護罩中央設有香氛蓋的特色，使用者可以在下方的香氛墊上添加精油，藉由風力擴散香氣，讓家中充滿自己喜歡的香味，針對戶外使用需求，也推出充電式輕巧型隨身風扇，提供四段風力調節，除了手持使用，還可調整角度放置於桌面，售價349元。

▲無印良品推循環扇、手持風扇。（圖／各業者提供）▲無印良品推循環扇、手持風扇。（圖／各業者提供）

業者建議，在使用空調時可將溫度稍微調高1至2度，同時搭配空氣循環風扇使用，既可達到降溫效果，又能節省電力消耗。

▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）

▲USii 液態隔熱紙原價990元，特力屋特價890元。

延續室內降溫話題，近期特力屋銷售的一款「窗戶液態隔熱紙」產品熱賣，因塗裝簡便、價格親民不到1,000元，單月銷量破千組，成為居家降溫新寵。

▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）

▲特力屋居家降溫。（圖／業者提供）

▲高透光性即便已塗刷也不影響視覺。

「USii液態隔熱紙」可直接塗抹在玻璃窗戶表面。業者表示，塗抹後會在玻璃上形成奈米級隔熱薄膜，有效阻隔UVA和UVB，防止家具因過度曝曬而損壞，且透光性佳，擦拭前後的視覺上不會有差異。根據SGS測試該款液態隔熱紙平均可降溫達到4度至6度。

關鍵字：

夏季降溫, 循環扇, 液態隔熱紙, 室內降溫, 特力屋, 無印良品

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