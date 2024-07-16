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在家打造「無意識瘦身房」　4個訣竅不知不覺就瘦了

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▲▼照鏡子,笑容,女生,穿搭。（圖／免費圖庫pexels）

▲將維持體態的元素布置在房間內，在生活中瘦身。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

減肥與維持體態，是許多人生活中的課題，與其每天下班拖著疲累的身體，強迫自己進健身房運動，還不如在家打造生活中易瘦的環境，當然這沒有短期快速瘦下來的效果，但對於維持體態與在生活中無意識的節制瘦身，相信會有長期的影響。

臥室裡杜絕電視
在電視前懶懶地坐上幾個鐘頭，這種事每個人都做過，如果你也在臥室床前擺上一台，就增加了在床上躺著不動的時間，這對你的健康完全沒幫助，甚至會讓你變胖，且或多或少會影響你的睡眠。

▲太多人容易迷失在電視的內容，導致不想起身。（圖／取自pixabay）

擺放全身鏡
在你常活動的區域放置全身鏡，每走過一回等同檢視一次你的身體，當體態有點變得圓潤，就能適時提醒你少吃一點，或多做一點運動。

▲女性,減肥,易瘦,健康,自拍。（圖／unsplash）

▲放面全身鏡在你的必經之處，時時檢視身材。（圖／unsplash）

維持地面整潔
不要在地上堆疊東西，因為這會讓你房間感覺愈來愈亂，而且通常一疊起，就一發不可收拾，導致雜亂到你不想收拾，只要有習慣讓房間維持乾淨，你就會下意識的持續「收拾」的動作，也增加你的活動量。

▲▼房間,租屋,房客,套房,雅房,分租,吊扇,臥室,床,百葉窗,書櫃,收納櫃,鏡子,風水。（圖／Pixabay）

▲維持房間的整潔，有助於多活動筋骨。（圖／pixabay）

不放食物
在臥室內避免存放食物，不僅僅是為了衛生問題，看見食物擺放在旁邊，多少會促進你的食慾，「不要輕易拿到吃的東西」，如果你對控制食慾沒有信心，直接攔截就是最好的做法。

▲床邊避免放置食物。（圖／取自pixabay）

關鍵字：

減肥, 維持體態, 家中瘦身, 生活習慣, 瘦身秘訣

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