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Jisoo巴黎私服曝光Dior新波士頓包！經典緹花搭兔子玩偶超有少女心

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記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員 Jisoo（金智秀）的個人行頭總是備受矚目，最近她於IG PO出在巴黎塞納河與艾菲爾鐵塔合照的可愛畫面，身兼Dior品牌大使的她不忘敬業帶貨，拎上全新的DIOR GROOVE 波士頓包款，更掛上可愛的兔子掛飾，超有少女心，瞬間引發討論。

▲▼ Dior Groove 。（圖／品牌提供）

▲▼ Dior Groove 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo與與艾菲爾鐵塔合照，包款來自DIOR GROOVE 。（圖／品牌提供）

Jisoo身穿白色上衣以及厚底涼鞋，如此休閒的打扮，在巴黎留下迷人的觀光照，而她全身造型的重點莫過於這顆DIOR GROOVE 包款，由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri操刀設計，在2024秋冬女裝系列首度誕生，這款圓潤波士頓包型不僅擁有大容量和輕巧手柄設計，還飾有Dior標誌性的Oblique緹花圖騰款式，成為Jisoo的心愛款式，掛上兔子玩偶一秒打造出個人風格。

▲▼ Dior Groove 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo多次演繹2024秋冬新款DIOR GROOVE 。（圖／品牌提供）

▲▼ Dior Groove 。（圖／品牌提供）

▲▼ Dior Groove 。（圖／品牌提供）

▲Graphic Cannage籐格紋新設計紋路的皮革款式 。（圖／品牌提供）

另外包款還注入了大型籐格紋(Macrocannage)或Graphic Cannage籐格紋新設計紋路的皮革款式，細節處例如鍍金掛鎖與飾有星星的鑰匙圈，皆為品牌代表性的符碼，星星被迪奧先生視為幸運符，也成為DIOR GROOVE 包的辨識度細節。包款可手提、肩揹或透過調節式肩背帶轉換為斜背包，輕鬆融入日常。

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Miu Miu女孩韓星張員瑛早已上身演繹了IVY 帆布包 。（圖／翻攝自IG）

Miu Miu女孩韓星張員瑛早已上身演繹了IVY 帆布包，她穿著學院風的POLO衫、背心短裙搭配竹編髮箍，一舉一動超有少女心，而包款更可以個性化綁上絲巾、繩結，打造屬於自己的夏季風格造型。此外，IVY 托特包也提供不同尺寸選擇，除了張員瑛同款的窄版之外，也有寬版大手柄的款式，能夠容納更多物件；或是換上撞色相間條紋、以全皮革呈現出更為俐落都會感的樣貌。

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲▼Miu Miu 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲IVY canneté 面料手袋；IVY 皮革手袋 。（圖／翻攝自品牌官網）

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, Dior, 波士頓包, 巴黎

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