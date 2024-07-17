高雄排隊「千層可頌蛋塔」快閃台北　奧瑪烘焙SOGO復興館登場





▲高雄奧瑪烘焙「千層可頌蛋塔」快閃台北。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

話題最夯的甜點千層可頌蛋塔又有新話題，以其特色糕點在網路上掀起熱潮的高雄烘焙品牌「奧瑪烘焙」，近期快閃SOGO復興館B3，在當地排到不行的熱銷商品「千層可頌蛋塔」也開賣，每日限量30盒，另外多達七層的人氣甜點「芒果爽派對」本次也亮相，想嚐鮮不用到高雄搭捷運就能買。

奧瑪烘焙目前僅在高雄地區開店，網路上不時可看到網友貼出排隊照片，即起至7／30在SOGO復興館限時登場，首推使用法國發酵奶油和日本麵粉，經手工延壓折疊製作而成的「千層可頌蛋塔」，獨特的酥脆口感，加上北海道十勝鮮奶油和人道飼養的雞蛋黃內餡，帶來濃郁的蛋香與奶香，口感豐富卻不膩口。單盒原價510元，特價495元，每日限量30盒。

另一款人氣甜點「芒果爽派對」也在此次快閃中亮相。這款甜點具有七層層次，包含金煌芒果丁、愛文芒果醬、柔軟的戚風蛋糕、自製卡士達餡及雞蛋布丁，擁有豐富的口感，單盒原價420元，特價350元。其他包括維也納軟法麵包系列夏季限定雙倍芒果口味、AOP發酵奶油和特選松露口味也登場，祭出全系列任選買五送一。

▲85度C開賣千層布蕾。（圖／業者提供）

連鎖咖啡店85度C近期也開賣今年爆紅的花邊千層布蕾甜點，主打酥脆千層餅皮與滑嫩蛋塔餡，份量還比一般蛋塔大，實在是沒有什麼好挑剔的了，開賣後反應熱烈，想解饞不用到名店排隊，單顆售價65元。

85度C近期開賣話題超夯的「千層布蕾」，外型有如花朵般綻放，千層塔皮的波浪花邊看了就超療癒，內有布蕾蛋塔內餡，開賣後頗受好評，業者表示單店最高一天可熱賣200顆，成為麵包坊最暢銷的熱門商品。如果突然想買一顆解饞，免去名店排隊到85度C就能買得到。

▲85度C開賣千層布蕾，單顆售價65元。

85度表示，每顆千層布蕾都是由麵包師傅每日手工捏製，經過烘烤後，外層酥皮披上金黃色澤，口感酥脆，中間的蛋塔餡有軟綿滑嫩、蛋香濃郁的口感，還帶點淡淡焦糖香，份量也比一般蛋塔大顆，單顆售價65元，4顆特價240元，全台僅26家85度C限定開賣，每日限量販售。