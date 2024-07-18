狂出油、掉髮？專家揭「不健康頭皮」3大特徵　養護小秘訣快記好

▲健康的頭皮是養出亮麗秀髮的關鍵。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@livingproofinc）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

現代人生活忙碌、壓力大，加上不規律的飲食和作息等因素影響下，不少人都有頭皮容易出油，甚至出現掉髮、頭皮紅癢、發炎等狀況。紐約知名毛髮學家與髮型師 Penny James特別指出「不健康頭皮」3大特徵和油性頭皮的成因，教你判斷自己頭皮是否健康，同時也分享維持頭皮髮絲健康的護理秘訣，注意一些小細節就能擺脫油膩、發癢問題，養出豐盈健康的秀髮。

＃不健康的頭皮特徵



1.頭皮表面可能發紅、發癢，通常會輕微腫脹。



2.發紅後，通常會導致整個頭皮發炎、發癢和觸摸有痛感。



3.可能因皮脂腺和汗腺過度活躍，導致皮脂和酵母菌過度產生。

Penny James表示，要保持頭皮健康，就要像日常護膚一樣定期去角質，建議每周定期使用有去角質作用的頭皮淨化產品，去除頭皮上堆積的老廢角質、油污和髮品殘留物。而日常則可使用蘊含薄荷油、洋甘菊、蘆薈等成分的洗護產品，幫助舒緩、鎮靜頭皮。

＃油性頭皮的成因



Penny James指出頭皮油脂分泌旺盛，通常是因為皮脂腺過度活躍，由汗水和過盛皮脂引起的，如果臉上T字部位是油性皮膚，通常也會出現油性頭皮。除了天生膚質因素，其他導致油性頭皮的因素有：壓力、荷爾蒙、飲食、環境侵害因素，例如污染等。

想改善油膩髮絲狀況，建議使用溫和不刺激的清潔產品，幫助對抗油脂問題，又不會讓頭皮、髮絲變得過於乾燥，避免出現其他問題。



▲歐舒丹 草本淨涼深層潔髮霜（限量），150ml，NT$1,260。



於洗髮前使用，宛如頭皮的吸油面膜，透過普羅旺斯歐薄荷萃取有效沁涼紓壓，結合能淨化髒污吸附油污的活性碳、幫助吸附多餘皮脂的活膚鋅，天然蔗糖微粒有效深層潔淨頭皮，搭配指腹輕揉按摩，溫和去除頭皮老廢角質、舒緩清潔頭皮，把阻塞的毛囊瞬間清空。

▲Oribe 舒活頭皮輕爽重現香波洗髮露，250ml，NT$1,680。



Oribe推出專為油性頭皮設計的全新「舒活頭皮清爽重現系列」，從髮肌微生態概念出發，減少多餘油脂分泌並長效延續洗髮後乾淨輕爽感受，即使在炎熱天氣中也能保持秀髮輕盈蓬鬆。其中舒活頭皮清爽重現香波洗髮露，添加綠海藻與糖源益生元，能溫和潔淨髮絲和頭皮，同時有效減少和控制頭皮油脂分泌，維持頭皮微生態平衡。

▲艾瑪絲 森系列5α高效控油洗髮精，400ml，NT$580；1000ml，NT$1,200。



為因應各式頭皮養護機能需求，艾瑪絲推出全新6款升級「森系列洗髮精」，以漸淨式三重植效，全面潔淨洗護頭皮健康－淨化、調理、養護，深入毛孔溫和潔淨。像是5α高效控油洗髮精，專為油性頭皮研發，以明星成分小分子甘草次酸複合物搭配地衣萃取、山葵萃取和絕佳控油力5α酯化鱷梨油，調理皮脂分泌，揮別油膩厚重不適，維持清爽零油肌，讓頭皮清新健康每一天。

▲HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，NT$3,200。



獨家配方高嶺土，能吸附分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，搭配瓜哇萃取物、香芹籽萃取物及維生素E、乙酸酯、天然紅沒藥醇，可改善油脂分泌過剩問題，深層淨化清潔，同時紓緩髮肌不適、延緩老化。

▲AVEDA 蘊活淨瑕頭皮調理液，100ml，NT$1,650。



98%天然成分萃取，由品牌專屬調香室精心訂製沁涼不失優雅的質感香氣，揉合了檸檬、柑橘、橙花、薄荷等純淨花植，清爽噴霧為頭皮帶來一場沁涼髮香浴，瞬間淨化頭皮氣味，且添加甘草、Zn-PCA、穿心蓮及積雪草適應源，可發揮控油效果達48小時，並形成隱形防護層，對抗頭皮敏感成因。