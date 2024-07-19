fb ig video ETtoday search mobile

Honeywell推「積木式」空氣清淨機　層層拆開最適合清潔控

>

▲Honeywell推出新款X1000超淨化空氣清淨機。（圖／業者提供）

▲Honeywell推出新款X1000超淨化空氣清淨機。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎夏許多民眾在家吹冷氣，家中空氣清潔話題也逐漸升高，Honeywell近期在台推出新款X1000超淨化空氣清淨機，最大特色在於採用「積木式設計」，可逐層拆開方便清潔，特別適合注重乾淨的清潔控，此外最大試用坪數可達44坪，全家面積只要一台就夠。

▲Honeywell推出新款X1000超淨化空氣清淨機。（圖／業者提供）

X1000空氣清淨機配備H13級Certified HEPA濾網，結合UVC紫外光滅菌技術和HiSiv分子篩技術，號稱可以分解甲醛，過濾細菌、懸浮微粒和異味，過濾效率達99.99%，適用面積可達44坪，就算是大空間的居家環境還是辦公室，只要一台就夠用。

▲Honeywell推出新款X1000超淨化空氣清淨機。（圖／業者提供）

其機身採用積木式三層濾淨艙設計，讓使用者可以拆卸並清洗每一層濾網，讓日常維護變得更加簡單和便捷，觸控面板可顯示室內PM2.5、TVOC、溫度和濕度等空氣品質數據，並可遠端連接特定APP，方面使用者從手機查看空氣品質，並設定UVC紫外線滅菌燈和定時關機等功能。

▲Honeywell推出新款X1000超淨化空氣清淨機。（圖／業者提供）

外觀設計採用低調太空灰色，搭配布織材質，擁有奢華感，下方有靜音滑輪設置，方便移動，提供睡眠模式與安全鎖功能，售價49,900元，特價42,900元，並贈送市價5,600元的日本製VERMICULAR琺瑯鑄鐵平底鍋20CM。

▲大同推出電鍋結合電茶壺「1+1輕享料理組」，在募資平台上創下銷售佳績。（圖／品牌提供）

▲大同推出電鍋結合電茶壺「1+1輕享料理組」，在募資平台上創下銷售佳績。（圖／品牌提供）

近期另一款新概念家電則是變小的大同電鍋！因應單身、小家庭與空間有限的使用者需求，其採用「複合式料理設計」結合電茶壺推出「1+1輕享料理組」，主打在小空間內也能實行自煮料理需求。

▲大同推出電鍋結合電茶壺「1+1輕享料理組」，在募資平台上創下銷售佳績。（圖／品牌提供）

大同複合料理電鍋保留了經典的外觀設計，但主打複合性功能，內鍋由304不鏽鋼製成，容量0.9L，標有清晰的水位刻度，方便精準控制水量，確保煮出好米飯。煮飯完成後，自動切換到保溫模式，可保持米飯溫度達三小時。外鍋由高硬度不沾陶瓷製成，容量1.5L，適合煎、煮、炒、燉等多種料理，配有強化玻璃鍋蓋和防燙設計。

▲大同推出電鍋結合電茶壺「1+1輕享料理組」，在募資平台上創下銷售佳績。（圖／品牌提供）

大同溫控手沖電茶壺以霧面流線設計呈現，強調握把符合人體工學設計，提升使用舒適度與穩定性，壺身和壺蓋均由316不鏽鋼製成，配有大口徑和小口徑兩款壺嘴，大口徑壺嘴適合日常飲水、泡茶等，而小口徑矽膠壺嘴則專為手沖咖啡設計，能穩定出水水流，不使用時還能收納在手把內。

兩款家電使用同一個搭載英國Strix溫控器的溫控底座，底座能自動偵測並切換不同鍋具的模式，複合料理電鍋的溫控範圍為60度C至160度C，每10度C為一檔；手沖電茶壺的溫控範圍則為40度C至98度C，每1度C為一檔，滿足多種烹調需求。

「1+1輕享料理組」現於嘖嘖募資平台開放贊助，超早鳥享7折售價3,990元，且限時加贈「大同寶寶龍年限定款小鍋」。單購大同複合料理電鍋或大同溫控手沖電茶壺也有相應的優惠。募集活動至8／1止。

關鍵字：

空氣清淨機, Honeywell, X1000, 健康, 特價

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

女性平均更年期幾歲開始？了解停經年齡、常見症狀與徵兆

女性平均更年期幾歲開始？了解停經年齡、常見症狀與徵兆

夏季電費調漲！小心5個「用電壞習慣」 　讓帳單費用創新高 大谷翔平愛妻36,000元珠寶上身　葡萄造型露優雅品味 下班後想放鬆「做一件事」變更累　9成人都做過 夏綠蒂公主帶貨力不輸媽媽凱特王妃！墨鏡搜尋激增350% 報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子 比貴婦乳霜更省錢！醫師曝2種「有效抗衰老食物」吃出凍齡美肌 林口三井Outlet二期11／14開幕！8千坪亮點品牌一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面