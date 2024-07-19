Honeywell推「積木式」空氣清淨機　層層拆開最適合清潔控

▲Honeywell推出新款X1000超淨化空氣清淨機。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎夏許多民眾在家吹冷氣，家中空氣清潔話題也逐漸升高，Honeywell近期在台推出新款X1000超淨化空氣清淨機，最大特色在於採用「積木式設計」，可逐層拆開方便清潔，特別適合注重乾淨的清潔控，此外最大試用坪數可達44坪，全家面積只要一台就夠。

X1000空氣清淨機配備H13級Certified HEPA濾網，結合UVC紫外光滅菌技術和HiSiv分子篩技術，號稱可以分解甲醛，過濾細菌、懸浮微粒和異味，過濾效率達99.99%，適用面積可達44坪，就算是大空間的居家環境還是辦公室，只要一台就夠用。

其機身採用積木式三層濾淨艙設計，讓使用者可以拆卸並清洗每一層濾網，讓日常維護變得更加簡單和便捷，觸控面板可顯示室內PM2.5、TVOC、溫度和濕度等空氣品質數據，並可遠端連接特定APP，方面使用者從手機查看空氣品質，並設定UVC紫外線滅菌燈和定時關機等功能。

外觀設計採用低調太空灰色，搭配布織材質，擁有奢華感，下方有靜音滑輪設置，方便移動，提供睡眠模式與安全鎖功能，售價49,900元，特價42,900元，並贈送市價5,600元的日本製VERMICULAR琺瑯鑄鐵平底鍋20CM。

▲大同推出電鍋結合電茶壺「1+1輕享料理組」，在募資平台上創下銷售佳績。（圖／品牌提供）

近期另一款新概念家電則是變小的大同電鍋！因應單身、小家庭與空間有限的使用者需求，其採用「複合式料理設計」結合電茶壺推出「1+1輕享料理組」，主打在小空間內也能實行自煮料理需求。

大同複合料理電鍋保留了經典的外觀設計，但主打複合性功能，內鍋由304不鏽鋼製成，容量0.9L，標有清晰的水位刻度，方便精準控制水量，確保煮出好米飯。煮飯完成後，自動切換到保溫模式，可保持米飯溫度達三小時。外鍋由高硬度不沾陶瓷製成，容量1.5L，適合煎、煮、炒、燉等多種料理，配有強化玻璃鍋蓋和防燙設計。

大同溫控手沖電茶壺以霧面流線設計呈現，強調握把符合人體工學設計，提升使用舒適度與穩定性，壺身和壺蓋均由316不鏽鋼製成，配有大口徑和小口徑兩款壺嘴，大口徑壺嘴適合日常飲水、泡茶等，而小口徑矽膠壺嘴則專為手沖咖啡設計，能穩定出水水流，不使用時還能收納在手把內。

兩款家電使用同一個搭載英國Strix溫控器的溫控底座，底座能自動偵測並切換不同鍋具的模式，複合料理電鍋的溫控範圍為60度C至160度C，每10度C為一檔；手沖電茶壺的溫控範圍則為40度C至98度C，每1度C為一檔，滿足多種烹調需求。

「1+1輕享料理組」現於嘖嘖募資平台開放贊助，超早鳥享7折售價3,990元，且限時加贈「大同寶寶龍年限定款小鍋」。單購大同複合料理電鍋或大同溫控手沖電茶壺也有相應的優惠。募集活動至8／1止。