吳姍儒挺孕肚逛Care Bears快閃店被萌翻！彩虹熊牆、果醬罐背心來了

記者鮑璿安／台北報導

美國人氣卡通Care Bears X Rong Rong Paradise 以可愛破表的周邊設計擄獲粉絲，最新一站降臨台北信義新天地A11館打造復古超市主題快閃店，今20日邀請Sandy吳姍儒擔任一日店長，她挺著7個月孕肚俏皮站台，直言自己以工作藉口逛街釋放壓力，「騙先生要工作到晚上」。





▲吳姍儒（左）合體名媛楊秀蓉站台Care Bears快閃店 。（圖／品牌提供）

吳姍儒身穿可愛的 Care Bears「熊熊店長」T-shirts亮相，帶著即將迎來二寶的喜悅逛店，她說自己高中時就跟姐妹接觸到Care Bears，今天感覺回到了過去，而且穿搭正好很有夏天的感覺，「我很喜歡這次新款 Care Bears 聖代T兩面穿的設計，隨手搭個短裙或短褲就很夏天，只要搭個短裙或短褲就能輕鬆出門，上面的聖代冰淇淋圖案也超可愛。剛剛看了項鏈、吊飾、T恤，我都很喜歡，媽媽是需要出來逛街的」。吳姍儒也透露自己到了懷孕後期很難入睡，心情上也有些煩躁，但是看到可愛的熊熊就療癒不少，也說懷有女兒會忍不住失心瘋購物，「她都還沒出生，我告訴自己不要買小碎花、不要買蓬蓬裙，還是放到購物車裡面」。





▲吳姍儒身穿可愛的 Care Bears「熊熊店長」T-shirts亮相，帶著即將迎來二寶的喜悅逛店。（圖／品牌提供）

Care Bears由名媛Janet楊秀蓉自創品牌Rong Rong Selection取得授權設計系列，這次邀請吳姍儒站台，楊秀蓉表示是透過吳宗憲才牽線成功，讓吳姍儒笑說，「如果是我爸來，會變Scare Bears（恐怖熊）」。





▲Care Bears《粉紅甜美復古超市》新光三越A11快閃店7月16日至8月11日 。（圖／品牌提供）

Care Bears新光三越A11快閃店將超市中可愛食品元素作為靈感來源，大片的熊熊造型牆面成為打卡點，設計元素則結合了冰淇淋聖代、櫻桃、巧克力、果醬等，洋溢美式復古風格，新系列服飾帶來兩穿聖代T、櫻桃背心等，更將立體巧克力造型注入夏季實穿的Bra top，並裝入巧克力醬罐中販售，每個角落都是滿滿的爆擊心臟的可愛作品。





▲立體巧克力造型注入夏季實穿的Bra top 。（圖／品牌提供）





▲Cheer Bears櫻桃背心(果醬罐裝) 。（圖／品牌提供）

同時，在台北101的《New Balance 大谷翔平限定特展》即日起至7月22日展開，除了迎來聯名服飾、鞋款之外，也帶來了趣味的九宮格投擲挑戰，讓民眾身臨其境感受棒球熱情，而且現場也展示了為大谷翔平打造的限量棒球手套，與日本工藝大師麻生茂昭攜手完成，手套上印有「AZKSO17」的型號，代表以日本製造的 A2K 手套為藍本，同時致敬大谷的背號 17，腕帶處更繡上 NewBalance 經典鞋履574，形成雙方的美好致敬。





▲即日起至7月22日展開的《New Balance 大谷翔平限定特展》，展示了為大谷翔平打造的限量棒球手套。（圖／品牌提供）