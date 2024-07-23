陳昊森揭新身分踩ASICS混血鞋超勸敗　預告音樂會造型有驚喜橋段

記者鮑璿安／台北報導

ASICS 發表全新混血鞋型GEL-NYC 2055，今23日邀請新任品牌大使男星陳昊森現身活動，他腳踩GEL-NYC 2055 復古金配色模樣吸睛。而他最近也「混血」從演員跨界到歌手領域，即將在8月展開個人音樂會，他坦言十分緊張，也不忘帶貨一波預告表演造型，會踩著腳上的復古鞋款進行演出。





▲陳昊森今日以丹寧褲裝搭配GEL-NYC 2055 復古金鞋款。（圖／品牌提供）

陳昊森今日以丹寧褲裝搭配GEL-NYC 2055 復古金鞋款，他表示穿上後感到很舒適，搭配不同的褲款也能彰顯不同個性。因為從小是體育生，陳昊森回憶過去接觸品牌球鞋，受到新鞋當下都會非常開心，現今有了新身分，他更提議希望自掏腰包贈送球鞋給需要幫助的小朋友。他個人在挑選運動鞋的時候則著重於支撐性、彈性，也提到外觀很重要，休閒時候可以運用跑鞋做時尚搭配。





▲GEL-NYC 2055。（圖／品牌提供）

▲科技流線外型與經典復古融合 GEL-NYC 2055 打造千禧新紀元。（圖／品牌提供）

陳昊森演出電影《刻在你心底的名字》打開知名度，最近則擁有歌手新身分，即將在8月3號舉辦個人首場音樂會，他也藉此機會透露當天的表演造型，會以腳上的GEL-NYC 2055進行搭配，希望呈現出自然簡單的表演方式，也預告有安排驚喜橋段，讓粉絲好好期待一下。

GEL-NYC 2055 設計靈感源於 2000 年代初期推出的多款亞瑟士經典慢跑鞋，鞋面結構參考了 GT-2050 和 GT-2060，因此帶有混血設計感，以網眼結構為基底，結合異材質拼接與撞色設計；中底則採用 GEL-CUMULUS 16 的模具系統提供極佳的舒適緩震效果，性能方面也不可小覷。此次共推出復古金、晨曦銀、海洋藍、森林綠四色，讓虎爪線條更加鮮明立體，展現嶄新時尚魅力。

▲IU (李知恩) 穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋 。（圖／品牌提供）

2024大勢的復古球鞋熱度從未斷過，New Balance又公開亞太區形象大使IU (李知恩) 的全新美照，為新款1906R機能跑鞋新色帶貨，IU以率性的披肩黑長髮造型出鏡，穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，這次的夏日新色更有前衛科技感，鞋款以經典跑鞋 MR1906為靈感，具有千禧美學的流線外觀相當受矚目；機能方面也絲毫不遜色，於鞋底搭載 ABZORB 中底和 N-ergy 高回饋緩震科技中底，型塑舒適腳感。在日常造型方面，可以像IU一樣混搭寬鬆黑褲，為簡約穿搭帶來視覺亮點。