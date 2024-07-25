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超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

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▲▼ 小心掉髮更嚴重！專家曝3養髮NG行為 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲專家提醒，錯誤的養護習慣可能讓頭皮狀況更糟。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、pexels）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@christopherobinparis、@avedajapan

現代人生活作息、飲食不規律，加上壓力、氣候變化影響，不少人都有掉髮、早發白髮或頭皮狂出油、皮屑、搔癢等困擾，也讓越來越多人開始重視頭皮養護。HIT髮學苑專業講師Keddy就指出，健康的頭皮除了仰賴適合個人頭皮屬性的洗護髮品外，更需要日常習慣與保養的長期累積，而錯誤的養護習慣可能反而讓頭皮狀況更糟！他就分享常見的3大頭皮養護NG行為，快來看看你是否也做錯了？

▲▼ 小心掉髮更嚴重！專家曝3養髮NG行為 。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 1：洗頭只洗1次，沖水只沖30秒

Keddy指出，完整的清潔應分兩階段，第一階段為頭皮淨化，在乾髮時針對頭皮清潔淨化，能不受過多起泡影響而深度將角質軟化；第二階段為整體清潔，此時將頭髮打濕後便可使用洗髮精將頭皮、頭髮清潔乾淨，稍作停留讓清潔品作用1~3分鐘後，再用清水徹底洗淨。

NG 2：洗後不吹頭，放到自然乾

剛洗好的頭皮很乾淨，但若不儘快吹乾，可能因濕氣停留導致黴菌滋生，Keddy提醒，洗後應儘快吹乾頭皮。吹乾後，建議再噴上頭皮養護液或頭皮精華，幫助頭皮保濕，此時才能讓養護的成分真正停留並給予滋潤。

▲▼ 小心掉髮更嚴重！專家曝3養髮NG行為 。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 3：有落髮問題而不敢洗頭

透過定期的頭皮檢測能夠發現自己的髮根是否開始變細或數量變少，若發現開始出現落髮徵兆時，絕對不能忽略清潔的重要性，而是應該注重頭皮保養，才能幫助髮肌逐漸恢復健康。另外，蘊髮重點則是需要注意產品有效成分的濃度，才能真正實現滋養效果。

▲▼ 夏天就變油頭人？專家教清爽洗髮秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲歐舒丹 草本淨涼深層潔髮霜（限量），150ml，NT$1,260。

於洗髮前使用，宛如頭皮的吸油面膜，透過普羅旺斯歐薄荷萃取有效沁涼紓壓，結合能淨化髒污吸附油污的活性碳、幫助吸附多餘皮脂的活膚鋅，天然蔗糖微粒有效深層潔淨頭皮，搭配指腹輕揉按摩，溫和去除頭皮老廢角質、舒緩清潔頭皮，把阻塞的毛囊瞬間清空。

▲▼ 專家揭不健康頭皮3大特徵。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Oribe 舒活頭皮輕爽重現香波洗髮露，250ml，NT$1,680。

Oribe推出專為油性頭皮設計的全新「舒活頭皮清爽重現系列」，從髮肌微生態概念出發，減少多餘油脂分泌並長效延續洗髮後乾淨輕爽感受，即使在炎熱天氣中也能保持秀髮輕盈蓬鬆。其中舒活頭皮清爽重現香波洗髮露，添加綠海藻與糖源益生元，能溫和潔淨髮絲和頭皮，同時有效減少和控制頭皮油脂分泌，維持頭皮微生態平衡。

▲▼ 夏天就變油頭人？專家教清爽洗髮秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲艾瑪絲 森系列5α高效控油洗髮精，400ml，NT$580；1000ml，NT$1,200。

為因應各式頭皮養護機能需求，艾瑪絲推出全新6款升級「森系列洗髮精」，以漸淨式三重植效，全面潔淨洗護頭皮健康－淨化、調理、養護，深入毛孔溫和潔淨。像是5α高效控油洗髮精，專為油性頭皮研發，以明星成分小分子甘草次酸複合物搭配地衣萃取、山葵萃取和絕佳控油力5α酯化鱷梨油，調理皮脂分泌，揮別油膩厚重不適，維持清爽零油肌，讓頭皮清新健康每一天。

▲▼ 專家揭不健康頭皮3大特徵。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲AVEDA 蘊活淨瑕頭皮調理液，100ml，NT$1,650。

98%天然成分萃取，由品牌專屬調香室精心訂製沁涼不失優雅的質感香氣，揉合了檸檬、柑橘、橙花、薄荷等純淨花植，清爽噴霧為頭皮帶來一場沁涼髮香浴，瞬間淨化頭皮氣味，且添加甘草、Zn-PCA、穿心蓮及積雪草適應源，可發揮控油效果達48小時，並形成隱形防護層，對抗頭皮敏感成因。

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關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 護髮, 護理, 養護, 誤區, NG行為, 錯誤

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