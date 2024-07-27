父親節床寢優惠　1.7萬元寢具特價8800元帶回家

記者蔡惠如／綜合報導

隨著父親節的腳步逼近，居家品牌推出應景優惠，為消費者提供多樣化的選擇。近年來男性消費者對寢具的品味和需求逐漸提升，促使市場出現更多中性設計的產品，日比家族挑選旗下寢具品牌推出優惠，囊括精品爸、潮流爸、細節爸品味，現在出手還可享最高5折優惠。

▲（左）TRUSSARDI義大利原裝進口 Contemporary Logo 數位印染平單組；（右）CARRARA義大利原裝進口 HERITAGE 數位印染四件式平單組。（圖／各業者提供）

義大利品牌TRUSSARDI以其優雅風格聞名，這次推出的Contemporary Logo，巧妙運用品牌標誌性的獵兔犬，以幾何設計呈現鎖鏈感的創意圖騰，沙礫色與石灰色的對比，展現出簡約優雅的當代藝術美感，雙人尺寸原價38,800元，特價32,980元，優惠幅度達15%。

對於喜愛現代感設計的消費者，CARRARA HERITAGE系列其設計靈感，來自晨曦曙光的天空色彩，通過條紋和光影變化營造出錯覺感，呈現出天地一線的磅礡氣勢。雙人數位印染四件式平單組，原價22,800元，特價20,520元。

▲VALERON原裝進口 VA AURORA 緹花四件式平單組。

以低調中不失細節的設計風格著稱的VALERON，VA AURORA系列將品牌經典的"V"logo巧妙融入優雅的緹織中，在純黑色調下通過織紋變化呈現出立體感和漸層效果，雙人緹花四件式平單組原價17,600元，特價8,800元，萬元有找，優惠幅度高達50%。

▲DIESEL原裝進口 BRUSH 數位印染四件式平單組。

針對追求潮流感的年輕父親，DIESEL品牌的BRUSH系列最適合，設計靈感來自薄霧般的迷濛淺灰色調，運用數位印染技術呈現出不連續的大面積圖騰，展現品牌不羈的精神，雙人數位印染四件式平單組原價19,800元，特價16,830元，優惠約15%。

此外，英國品牌床墊「斯林百蘭名床」，現也正推出父親節優惠專案，即起至8／15期間，推出長年暢款「布列塔尼Brittany」遠紅外線床款，其152Ｘ190cm尺寸，原價65,000元，祭出優惠價48,800元，再加送床包式保潔墊件及珍珠枕、羽絨枕(2選1)，以及減壓恆溫帝王枕1顆的附加贈品。