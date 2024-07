舒華最新代言「台灣品牌香水」曝！同款演唱會愛用秒被搜出

文/妞新聞

「Ooh, ooh-ah, ooh, ooh, ooh-ah, ooh~Ooh, ooh-ah, ooh~Honk, honk, hit the klaxon~」大勢韓國女團「(G)I-DLE」帶著迷你7輯《I SWAY》、變身清涼夏日女神回歸橫掃ing!一首〈Klaxon(클락션)〉再度掀起舞蹈COVER風潮,5位成員也公布將在10月5日、6日一連兩天來台舉辦「 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI 」巡迴演唱會,NEVERLAND(粉絲名)已經太幸福。

BABY BOSS又拿下單獨代言

「狂推娘家品牌」愛台灣





▲舒華代言台灣品牌。(圖/IG@yeh.shaa_)

(G)I-DLE中的忙內擔當、來自台灣的成員「葉舒華」在這次回歸依舊表現亮眼,一頭紅棕色秀髮、牛奶白皙肌膚外加突破尺度的超辣泳裝,讓她的人氣、關注度持續看漲,曾經單飛挑戰綜藝節目《Workman》,手上的個人代言也接力來,除了韓國的彩妝品牌Colorgram、韓高麗蔘老字號品牌正官庄,舒華也很挺台灣本土品牌,接連成為包包品牌ROBINMAY、鞋履品牌D+AF的代言人!

https://www.instagram.com/p/C9t7ZJPP_na

https://www.instagram.com/p/C9vlPPEp8I4

稍早居然又增加了代言清單,而且依舊是台灣出品的牌子!稍早「KLOWER PANDOR記憶香氛(KP記憶香氛)」的官方IG公開了年度代言人預告,上傳了一支提示影片,雖然沒有拍到神秘人選的外表,一閃而過的「CUBE娛樂大樓招牌」還是讓粉絲們秒猜出,接著下一篇貼文又是出了更多提示,不論是「團霸BABY BOSS、海外逐夢、忙內、打工愛豆」等關鍵字,任誰看都知道是舒華本人,就差直接公開照片了!

舒華同款香水秒被搜出

2個月前就爆熱議

▲舒華同款香水秒被搜出。(圖/Youtube/(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel))

早在5月飛往美國紐約參加「雲思妙想音樂藝術節(Head in the Clouds New York)」時,舒華就已經在用這家的香水了!當時在I-TALK團綜的音樂節幕後影片中,舒華一頭大波浪捲、穿著高辣紅色繞頸上衣入鏡,她突然拿出最近愛用的香水噴上,一臉自信滿滿的喊話:「我今天的目標就是讓台下NEVERLAND都染上了我的香氣」,當時就被搜出是來自KLOWER PANDOR記憶香氛的香水。

▲舒華同款香水。(圖/IG@kplove.co)



還有專業粉絲精準找到同款產品是1310號的「純白邂逅香水」,以純淨白花香為主調,前調玫瑰、粉紅胡椒、醛類、中調以紫羅蘭、橙花勾勒,最後以木質調、檀香、麝香留下尾韻,形容是「洗過的純白床單散發的輕盈空氣香」,光看文案就很初戀系、很舒華!太期待代言照了。

