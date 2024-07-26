舒華最新代言「台灣品牌香水」曝！同款演唱會愛用秒被搜出

文／妞新聞

「Ooh, ooh-ah, ooh, ooh, ooh-ah, ooh～Ooh, ooh-ah, ooh～Honk, honk, hit the klaxon～」大勢韓國女團「(G)I-DLE」帶著迷你7輯《I SWAY》、變身清涼夏日女神回歸橫掃ing！一首〈Klaxon（클락션）〉再度掀起舞蹈COVER風潮，5位成員也公布將在10月5日、6日一連兩天來台舉辦「 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI 」巡迴演唱會，NEVERLAND（粉絲名）已經太幸福。

BABY BOSS又拿下單獨代言

「狂推娘家品牌」愛台灣





▲舒華代言台灣品牌。（圖／IG@yeh.shaa_）

(G)I-DLE中的忙內擔當、來自台灣的成員「葉舒華」在這次回歸依舊表現亮眼，一頭紅棕色秀髮、牛奶白皙肌膚外加突破尺度的超辣泳裝，讓她的人氣、關注度持續看漲，曾經單飛挑戰綜藝節目《Workman》，手上的個人代言也接力來，除了韓國的彩妝品牌Colorgram、韓高麗蔘老字號品牌正官庄，舒華也很挺台灣本土品牌，接連成為包包品牌ROBINMAY、鞋履品牌D+AF的代言人！

https://www.instagram.com/p/C9t7ZJPP_na

https://www.instagram.com/p/C9vlPPEp8I4

稍早居然又增加了代言清單，而且依舊是台灣出品的牌子！稍早「KLOWER PANDOR記憶香氛（KP記憶香氛）」的官方IG公開了年度代言人預告，上傳了一支提示影片，雖然沒有拍到神秘人選的外表，一閃而過的「CUBE娛樂大樓招牌」還是讓粉絲們秒猜出，接著下一篇貼文又是出了更多提示，不論是「團霸BABY BOSS、海外逐夢、忙內、打工愛豆」等關鍵字，任誰看都知道是舒華本人，就差直接公開照片了！

舒華同款香水秒被搜出

2個月前就爆熱議

▲舒華同款香水秒被搜出。（圖／Youtube／(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)）

早在5月飛往美國紐約參加「雲思妙想音樂藝術節（Head in the Clouds New York）」時，舒華就已經在用這家的香水了！當時在I-TALK團綜的音樂節幕後影片中，舒華一頭大波浪捲、穿著高辣紅色繞頸上衣入鏡，她突然拿出最近愛用的香水噴上，一臉自信滿滿的喊話：「我今天的目標就是讓台下NEVERLAND都染上了我的香氣」，當時就被搜出是來自KLOWER PANDOR記憶香氛的香水。

▲舒華同款香水。（圖／IG@kplove.co）



還有專業粉絲精準找到同款產品是1310號的「純白邂逅香水」，以純淨白花香為主調，前調玫瑰、粉紅胡椒、醛類、中調以紫羅蘭、橙花勾勒，最後以木質調、檀香、麝香留下尾韻，形容是「洗過的純白床單散發的輕盈空氣香」，光看文案就很初戀系、很舒華！太期待代言照了。

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