3種心境都中證明你適合單身！有人追卻覺得「經營感情太累」

▲3種心境都中證明你適合單身。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

戀愛雖然是許多人支撐生活的養分，不過大部分人脫離愛情也活得很好，保持單身不見得是沒人要，而是他們看破之後選擇用最獨立的狀態生活，若以下三點你都認同，或許根本不急著找另一半，這才是最舒服的狀態。

1. 經營愛情太累了

每到情人節，看到周圍朋友忙著送花、寫卡片，而單身的自己就算有人追卻完全沒有動力脫離單身，其實現階段或許真的不用急，因為談感情難免為了對方而活，揣測另一半的喜好而犧牲自己，單身恰好少了這方面的壓力，沒有期待就沒有失落，找尋自己的步調就不會亂了陣腳。

2. 不被他人情緒左右，才能做好現階段的事情

人生每個階段有自己的選擇，有些人喜歡衝刺的階段中戀愛，有的人反而喜歡做好現階段的事情再去談感情，不論何者都沒有對錯，最重要的是不被他人的情緒左右，有時候太早出現對的人卻不是對的時機，所以單身是一種選擇，讓自己的生活出現更多可能性。

3. 先好好愛自己，才值得被愛

愛情不是相互的利益交換，要等到一份真摯的感情的確不容易，思考自己的優點和缺點是否對方都能接受，等到把最真實的一面交給對方的時候，才不會感到惶恐生澀；所以別急著去愛，先好好愛自己、了解自己，哪怕對的人還沒出現也不需要緊張，因為你值得被愛。