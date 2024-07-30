人生時間寶貴　5種公司要多斟酌「該離開時不要猶豫」

▲當社畜也要當的有人生價值，不妙的公司就別待了。（圖／PAKUTASO）

記者蔡惠如／綜合報導

職場人生在一間公司度過的時代已經過去了，時光事實上是總被低估、卻價值最高的成本，若你對於現在所處的公司有想離開的念頭，或是對去面試的公司有所保留，以下這5種公司都該多斟酌，很高機率是你多用心他們都不會珍惜你。

親戚滿天飛

公司裡到處都是老闆的親戚？從總經理到會計，好像都是同姓，或是互相有「關係」，這種公司通常升遷管道很窄，重要職位都是留給自家人的。你就算再厲害，也很難出頭天，而且常常會有一些奇怪的規矩，若規模不大，能維持現狀就不錯了，別想著有什麼大發展。

員工來來去去

如果你發現一間公司永遠在徵人、裡面沒有資深員工，心裡就該想起警訊，可能是因為工作環境不好、主管很難搞，讓大家待不久就想跑路。有些公司看起來很厲害，但內部問題可能比你想像的還嚴重，所以面試時多觀察一下，看看有沒有員工笑容滿面，或是整個公司氣氛如何。

一直強調責任制

很愛吸員工血的多半就這種類型，有些公司很愛說「我們是責任制」，但其實這句話背後隱藏著很多含義，很可能就是說「我們加班不給錢，而且工作量超大」，但工作量給的很大方，卻對員工斤斤計較，遲到5分鐘要記警告、請個假還刁難，這種公司往往不太尊重員工的私人時間，要求你隨時待命是常態，最好多想想再決定要不要去。

基本保障當福利

勞健保是基本的，如果公司把這個當成很一種恩惠，根本就不要去，明顯對員工不太重視，甚至可能會想方設法省錢去違法。萬一出了什麼事，他們可能會第一個撇清關係，誠信度就不OK，還要談什麼為它賣命，根本應該去檢舉。

該給的錢很拖拉

出差回來請個款要等3個月，或是公司常常拖延發薪水，代表公司財務不太穩定或是老闆很小氣。有些公司連基本的車馬費都不給，真的把員工當空氣，連員工豆腐都要吃，鐵定很不妙。