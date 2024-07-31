可樂娜ＸRoxy聯名系列超Chill　超吸睛海灘風只送不賣

▲可樂娜與Roxy合作推出限量聯名。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今夏可樂娜啤酒與戶外品牌Roxy推出聯名系列，只要在特定通路購買足量或滿額產品，即可兌換海灘包與海灘墊，另同時策劃多場戶外活動，用一系列音樂活動營造盛夏悠閒氛圍，讓你在海灘立刻吸睛一把。

可樂娜啤酒與Roxy聯名系列主打肩背包和海灘墊，旅行套裝包括精心設計的聯名肩背包和海灘墊，肩背包外觀兩面以可樂娜Logo結合ROXY Logo呈現，簡約有質感；海灘墊以滿版的圖騰、白色流蘇搭配雙方Logo，細節滿滿充滿夏日氛圍。

超值聯名周邊兌換活動從8／9日起至全台家樂福、大潤發門市購買兩手 330mL瓶裝可樂娜啤酒，即可兌換一個限量可樂娜xRoxy 聯名肩背包。另在Roxy指定門市消費滿3,600元，則可獲得可樂娜XRoxy聯名海灘墊。

除商品推廣外，品牌還舉辦了一系列戶外活動「Corona Chill Out Tour」，包括8／3夢幻柯夢波丹海灘派對；8／10至8／11在福隆草地浪花音樂會、WILDER WEEKEND登場，只要到「Corona 可樂娜啤酒」攤位拍照打卡並上傳任一平台限動，即可免費獲得200ml可樂娜啤酒，完成拍照打卡後及獲得資格於整點參與Corona Chill Game限定賽，挑戰關主成功即可再獲得一瓶 Corona。

▲CASETiFY 全新推出漫威超級英雄死侍 x 金鋼狼聯名系列。（圖／品牌提供）

漫威超級英雄電影《死侍與金鋼狼》上映，周邊商品市場也隨之熱絡起來。配件品牌CASETiFY不意外的推出了死侍Ｘ金鋼狼聯名系列，為粉絲們帶來一系列結合潮流與實用性的手機配件，讓漫威迷終於找到機會秀上一筆啦！

死侍Ｘ金鋼狼聯名系列以經典美式漫畫風格為靈感，將兩位超級英雄的形象巧妙融入各種手機配件中。死侍面具手機殼採用標誌性的紅黑配色，讓手機瞬間變身為「嘴砲傭兵」戰袍。另一款拼貼風格的手機殼則重現了死侍與金鋼狼這對亦敵亦友的冤家並肩作戰的場景，充滿漫畫趣味。

除了手機殼，CASETiFY還推出兩款獨特的金屬鏈手機腕帶。一款採用死侍的紅黑配色，另一款則是金鋼狼的黃藍配色，搭配相應的角色串飾，讓粉絲能一眼秀出超級英雄風格。支援iPhone、Samsung和Google Pixel等手機型號。此外，耳機保護殼、Apple Watch錶帶、磁吸行動電源等配件也通通買得到。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。