fb ig video ETtoday search mobile

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

>

▲星座,金牛座,獅子座,摩羯座,占卜,致富。（圖／tvn_drama IG）

▲只有長大才懂「低度社交」。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導 

「低度社交」一詞最近被傳開，指的是年齡漸長以後，不再強迫自己去進行無謂的社交，寧可默默淡出，維持社交的最低限度，反而活得更加輕鬆，以下低度社交的共同點，你中了幾個？

# 不需要我的時候就少插話

社交最累的地方就在，一群人聊天如果只有你一個人避而不答，好像成了罪人一般，其實有時候只是懶得說話，或許以前還會配合說兩句，可是現在覺得硬聊只會更加尷尬，還是點到為止就好。

# 避免在茶水間、電梯遇到同事

茶水間是一個是非之處，不過最尷尬的還是在這裡遇到同事，要打招呼似乎是必要，不過打了總是會陷入一陣句點，只能說同事的存在非常奇妙，每天遇到總不能裝出好久不見的樣子，所以低度社交的你，還是避免這個情況會比較好。

# 超不愛打電話

低度社交的人還有一個共同點，就是不愛講電話，覺得有事情用文字就可以交代清楚，不論是打給別人或是接到電話，總會遲疑一下，然後默默接起，掩蓋不住不愛聊天的真相。

# 在最低限度內找到自己舒適的生存之道

其實低度社交並非不會社交，而是在你我都舒服的情況下，找到適合自己的生存之道，不需要見到每個人都表現得很會聊天，或許不強迫自己，也可以找到專屬的社交方式。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

社交, 低度社交, 生存之道, 趨勢, 尷尬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻

想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

陳喬恩貴婦出巡拎柏金包逛花園　愛馬仕手袋連發遊韓

陳喬恩貴婦出巡拎柏金包逛花園　愛馬仕手袋連發遊韓

妮可基嫚露馬甲線不輸差41歲的長女　漂亮母女檔根本姊妹花 早上喝咖啡越喝越累　5個「時髦壞習慣」讓你疲勞還變胖 第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀 英跳水王子奧運毛衣織好了　亮冰塊肌示範網笑「誰想看他穿衣」 柯佳嬿穿PRADA蝴蝶結裝「想綁雙馬尾」　范少勳看奧運要挑戰泳帽混搭 老是睡不好？營養師揭「破壞睡眠4食物」要少吃　小心淺眠易醒 戴資穎奧運最後一舞謝幕！回顧10堅韌金句：輸，也要讓對手贏得很辛苦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面