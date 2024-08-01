只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

▲只有長大才懂「低度社交」。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

「低度社交」一詞最近被傳開，指的是年齡漸長以後，不再強迫自己去進行無謂的社交，寧可默默淡出，維持社交的最低限度，反而活得更加輕鬆，以下低度社交的共同點，你中了幾個？

# 不需要我的時候就少插話

社交最累的地方就在，一群人聊天如果只有你一個人避而不答，好像成了罪人一般，其實有時候只是懶得說話，或許以前還會配合說兩句，可是現在覺得硬聊只會更加尷尬，還是點到為止就好。

# 避免在茶水間、電梯遇到同事

茶水間是一個是非之處，不過最尷尬的還是在這裡遇到同事，要打招呼似乎是必要，不過打了總是會陷入一陣句點，只能說同事的存在非常奇妙，每天遇到總不能裝出好久不見的樣子，所以低度社交的你，還是避免這個情況會比較好。

# 超不愛打電話

低度社交的人還有一個共同點，就是不愛講電話，覺得有事情用文字就可以交代清楚，不論是打給別人或是接到電話，總會遲疑一下，然後默默接起，掩蓋不住不愛聊天的真相。

# 在最低限度內找到自己舒適的生存之道

其實低度社交並非不會社交，而是在你我都舒服的情況下，找到適合自己的生存之道，不需要見到每個人都表現得很會聊天，或許不強迫自己，也可以找到專屬的社交方式。