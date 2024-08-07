fb ig video ETtoday search mobile

婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離

>

▲▼ 看起來強勢其實膽小的星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲結婚之後最容易後悔的3大星座。（示意圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

結婚需要衝動，不過太衝動真的容易後悔，尤其婚姻其實並不是適合每個人，在簽字之後，發現已經開始了人生的下一階段，然而自己還沒準備好。其中這些星座，更是被愛情沖「婚」了頭，現在公開婚後最容易後悔的星座Top3！

Top 3 雙魚座

雙魚一直渴望甜蜜的愛情，覺得走入婚姻一樣美好，不過忽略了茶米油鹽的現實面，婚後還以為自己在談戀愛，不知道已經走入了雙方的家庭，需要為家長和另一半著想。並且習慣付出期待回報，如果對方無作為，就開始抱怨另一半好像變了，產生後悔心態，其實一切都是自己還沒調整好狀態。

Top 2 牡羊座

大家都知道牡羊座會為了愛情衝動，要麼不談戀愛，要麼就全心全意。不過他們對婚姻的定義不夠明確，很容易因為一開始的新鮮感就決定攜手一生，殊不知婚後需要思考更實際的層面，也讓愛意在時間流逝下慢慢消失。同時也因為牡羊事業心比較強，也會讓另一半覺得被忽略，所以想閃婚的牡羊，還是耐心等等。

Top1 雙子座

雙子座很多時候只想著當下，忽略了未來，非常容易成為情緒的奴隸，如果對方死纏爛打想結婚，或是年紀到了不得不結婚，他們也會默默答應。不過這樣草率的過程，更加速了婚後後悔的速度。並且雙子開朗的個性，也容易吸引外界的人，於是婚姻就更像一座監牢，外面的人想進來，裡面的人想出去。

► 想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

星座, 婚姻, 後悔, 運勢, 雙魚座, 牡羊座, 雙子座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

小心越吃越肥！營養師揭3大隱形地雷食物：假蔬菜真澱粉要注意

小心越吃越肥！營養師揭3大隱形地雷食物：假蔬菜真澱粉要注意

安格斯12星座一周運勢8／5～8／11　第三次水逆開始牡羊、巨蟹受波及

安格斯12星座一周運勢8／5～8／11　第三次水逆開始牡羊、巨蟹受波及

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切 韓韶禧機場私服背小CK平價包！超仙短髮新造型曬無死角神顏 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情 婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離 沛納海機械式發光一按就亮　328萬革命性錶款限量150只 為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動 如何分辨「情感價值」？在艱難時刻願意拾起你脆弱的人最值得珍藏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面