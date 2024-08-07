婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離

▲結婚之後最容易後悔的3大星座。（示意圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

結婚需要衝動，不過太衝動真的容易後悔，尤其婚姻其實並不是適合每個人，在簽字之後，發現已經開始了人生的下一階段，然而自己還沒準備好。其中這些星座，更是被愛情沖「婚」了頭，現在公開婚後最容易後悔的星座Top3！

Top 3 雙魚座

雙魚一直渴望甜蜜的愛情，覺得走入婚姻一樣美好，不過忽略了茶米油鹽的現實面，婚後還以為自己在談戀愛，不知道已經走入了雙方的家庭，需要為家長和另一半著想。並且習慣付出期待回報，如果對方無作為，就開始抱怨另一半好像變了，產生後悔心態，其實一切都是自己還沒調整好狀態。

Top 2 牡羊座

大家都知道牡羊座會為了愛情衝動，要麼不談戀愛，要麼就全心全意。不過他們對婚姻的定義不夠明確，很容易因為一開始的新鮮感就決定攜手一生，殊不知婚後需要思考更實際的層面，也讓愛意在時間流逝下慢慢消失。同時也因為牡羊事業心比較強，也會讓另一半覺得被忽略，所以想閃婚的牡羊，還是耐心等等。

Top1 雙子座

雙子座很多時候只想著當下，忽略了未來，非常容易成為情緒的奴隸，如果對方死纏爛打想結婚，或是年紀到了不得不結婚，他們也會默默答應。不過這樣草率的過程，更加速了婚後後悔的速度。並且雙子開朗的個性，也容易吸引外界的人，於是婚姻就更像一座監牢，外面的人想進來，裡面的人想出去。