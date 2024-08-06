日麥當勞神級「培根馬鈴薯派」雙倍起司升級版！口感濃郁爆漿超過癮

記者鮑璿安／綜合報導

日本麥當勞過去大受好評的的神級美食「培根馬鈴薯派」，相信很多人不陌生，終於在今年（2024年）夏季宣告回歸，而且帶來升級版本「雙起司培根馬鈴薯派」，當鹹派內藏有爆漿的馬鈴薯、煙燻培根內餡，加上濃郁起司，一口咬下簡直是最大享受。

▲日本麥當勞帶來升級版本「雙起司培根馬鈴薯派」 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

這款「培根馬鈴薯派」其實並非頭一遭出現，1990年代初期就曾推出過，之後成為期間單品不定期回歸，這次於7月31日起在日本各大麥當勞門市登場，金黃酥脆的鹹派內，運用綿密流沙的馬鈴薯餡料，加入了有煙燻香氣的切塊培根，同時以洋蔥提升香氣。

而最新升級版更有切達起司和高達起司醬，完美包覆內餡營造雙倍濃郁享受，可說口感非常多層次，一口咬下就像是爆漿一般，散發出奶油香氣，形成療癒口感，絕對是馬鈴薯愛好者的必吃美食，正好在日本的民眾別錯過了。

日前，日本星巴克帶來的夏季飲品「水蜜桃星冰樂」也引起討論，底料是用果汁和水蜜桃果泥製成，創造出豐富的果香，呈現出粉嫩的色澤，同時搭配星冰樂必備的奶油於最上方，在飲用時輕輕攪拌，每一口都能喝得到包裹著奶油的果肉，可以說是夏季最消暑的飲品了。