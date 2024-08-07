fb ig video ETtoday search mobile

趙露思新劇《許我耀眼》未開播穿搭先引爆話題　10套生圖LOOK太美

>

文／美人圈

趙露思搭擋陳偉霆的新劇《許我耀眼》尚未播出就已在網上話題滿滿，尤其是近期飯拍的各種生圖穿搭更是屢屢登上熱搜！趙露思作為公認的「帶貨女王」，帶貨實力絕對是有目共睹，先前拍攝《偷偷藏不住》就掀起「趙露思桑稚同款」模仿熱潮，所有上身的單品都被問爆。如今在新戲中飾演知名電視節目主持人「許妍」，跳脫甜妹的職場OL穿搭自然受到高度矚目。本篇也搶先公開趙露思十套時髦LOOK，你所想得到的風格都有，同款先買起來準沒錯。

據悉，趙露思為出演新劇《許我耀眼》瘦了6公斤！

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思傳為新劇瘦了6公斤。（圖／微博@趙露思的微博）

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思搭擋陳偉霆的新劇《許我耀眼》尚未播出就話題滿滿。（圖／微博@Her_趙露思）

趙露思《許我耀眼》生圖穿搭

1：氣質小貴婦風

其實從搶先曝光的飯拍生圖中，可以大概猜測出趙露思在《許我耀眼》飾演的許妍有很多參與重要宴會的機會，因此奢華晚禮服造型出鏡率極高。這一套黑色禮服便是出自JULIEN FOURNIE 2024春夏高訂，黑色皺摺搭配閃耀的墊肩襯出華麗高級氣息，再搭配奢華珠寶和腕錶加持，女王氣場全開。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思奢華禮服造型出鏡率極高。（圖／微博@Her_趙露思）

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲JULIEN FOURNIE 2024春夏高訂。（圖／JULIEN FOURNIE）

2：個性辣妹風

趙露思這一套穿搭就很值得女孩們夏日借鑒，整體性感的恰到好處，以衣櫃尋常基本款單品白色小背心＋牛仔短褲製造逆天好比例，腳踩的厚底軍靴更添率性氛圍！趙露思在細節處理上也很到位，牛仔短褲上繫的印花絲巾以及胸前的黑框眼鏡都讓造型豐富度提升，配上飄逸的波浪捲髮，男生看了都會直呼戀愛。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

3：甜美公主風

皮膚白皙的趙露思特別適合粉色系單品，兩件式套裝以奢華水鑽裝飾點綴，下身花苞裙的弧度搭配皺褶視覺十分顯瘦，且袖子的公主蓬袖剪裁也很有修飾效果。優雅包頭造型加上蝴蝶結髮飾達到完美加分作用，整個人如公主般，甜度超標呀！

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲皮膚白皙的趙露思特別適合粉色系單品。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思的甜美公主風穿搭。（圖／微博@Her_趙露思）

4：柔美優雅風

趙露思此番完美詮釋同一套洋裝如何變出兩種不同感覺！這款粉嫩印花連身洋裝絲質材質自帶高級感，花朵圖騰讓洋裝多了一絲甜美感，削肩設計也凸顯出趙露思纖細鎖骨線條，很有女人味。飯拍圖中可以看到趙露思除了配上同色系VERSACE露趾高跟鞋外，也搭配時下很夯的運動感瑪莉珍鞋，可正式可休閒，真的太懂穿。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思同一套洋裝搭配不同鞋款。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

5：熱辣運動風

趙露思真的很懂粉絲們想看什麼！不得不讚嘆這套運動風穿搭辣得剛剛好，趙露思刻意穿著寬鬆大學T露出半肩和內搭小可愛的肩帶，長筒黑襪和棒球帽呼應黑色短褲，同色系搭配乾淨俐落，不會過度刻意，但在穿搭上默默把身形優勢都凸顯出來，嫩白香肩和細長美腿，男生目光都移不開。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思運動風穿搭。（圖／微博微博@Her_趙露思）

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思甜辣運動風，露出嫩白香肩和細長美腿。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

6：貴氣名媛風

帶貨女王趙露思一掃大眾對印花洋裝老氣的印象，白色蕾絲洋裝繡上藍色印花撞出優雅魅力，胸前深V剪裁很好地修飾脖子顯條，乍看之下就顯得臉很小，配上貴氣十足的珍珠耳環和手鍊，女人味爆棚。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲貴氣名媛風。（圖／微博@Her_趙露思）

7：復古波點風

編輯絕對相信這套黑色波點洋裝《許我耀眼》一播出一定會被問爆！緊身但不會過度合身的剪裁大大凸顯出趙露思瘦身有成的纖細身形，大U領的領口有助修飾胸型，也讓頸部線條有延伸作用，對於大胸女非常友好喔。雖然是黑色系LOOK，但不會給人死板生硬的感覺，搶眼但不浮誇，充滿法式風情。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思新劇未開播，已帶貨一波同款黑色波點洋裝。（圖／微博@Her_趙露思）

8：清爽白色風

趙露思在《許我耀眼》經常以同色系穿搭現身，除了黑色外，白色也是許妍職場上班的指定配色。一字領的緊身上衣秀出趙露思雪白香肩，配上垂墜感西裝長褲，幹練又清爽，上緊（窄）下寬的三七穿衣法，就能穿出完美比例！當然，趙露思手上的寶格麗SERPENTI SEDUTTORI腕錶也是一大加分亮點。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思在《許我耀眼》經常以同色系穿搭現身。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思、@Her_趙露思）

9：職場OL風

新手一定要把這穿搭公式筆記起來，白襯衫搭配牛仔褲肯定不會出錯！為了不讓白襯衫顯得太過拘謹，趙露思刻意把胸前釦子解開營造出V領效果，同時把下襬自然紮進牛仔褲裡凸顯腰身，側邊的絲巾點綴增添小亮點，上班工作的職場穿搭到下班約會都很合適。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲白襯衫搭配牛仔褲最百搭。（圖／微博@Her_趙露思）

10：經典休閒風

這一套以白色作為主色調的LOOK也是氣場拉滿，很有女強人風範！平口上衣下襬為A字剪裁，位置剛好切到臀部，用來隱藏屁股肉剛剛好，搭配同色系白色喇叭西裝褲，幹練十足。

▲趙露思新劇 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思這套氣場拉滿。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

延伸閱讀

趙露思中長髮捲髮太美！親授「捲髮技巧」，秒變髮量富翁，加碼扒出趙露思同款！

2024開拍7部甜寵陸劇!《度華年》結局張凌赫趙今麥二搭《櫻桃琥珀》，《難哄》未播先火

「趙露思」人物全解析：專精古箏的陸劇花旦，代表作《星漢燦爛》《偷偷藏不住》

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

美人圈, 趙露思, 許我耀眼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離

婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離

安格斯12星座一周運勢8／5～8／11　第三次水逆開始牡羊、巨蟹受波及

安格斯12星座一周運勢8／5～8／11　第三次水逆開始牡羊、巨蟹受波及

韓韶禧機場私服背小CK平價包！超仙短髮新造型曬無死角神顏 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情 小心越吃越肥！營養師揭3大隱形地雷食物：假蔬菜真澱粉要注意 最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切 沛納海機械式發光一按就亮　328萬革命性錶款限量150只 為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動 星巴克父親節買一送一　「拍張照」馬上現賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面