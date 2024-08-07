趙露思新劇《許我耀眼》未開播穿搭先引爆話題　10套生圖LOOK太美

文／美人圈

趙露思搭擋陳偉霆的新劇《許我耀眼》尚未播出就已在網上話題滿滿，尤其是近期飯拍的各種生圖穿搭更是屢屢登上熱搜！趙露思作為公認的「帶貨女王」，帶貨實力絕對是有目共睹，先前拍攝《偷偷藏不住》就掀起「趙露思桑稚同款」模仿熱潮，所有上身的單品都被問爆。如今在新戲中飾演知名電視節目主持人「許妍」，跳脫甜妹的職場OL穿搭自然受到高度矚目。本篇也搶先公開趙露思十套時髦LOOK，你所想得到的風格都有，同款先買起來準沒錯。

據悉，趙露思為出演新劇《許我耀眼》瘦了6公斤！

▲趙露思傳為新劇瘦了6公斤。（圖／微博@趙露思的微博）

▲趙露思搭擋陳偉霆的新劇《許我耀眼》尚未播出就話題滿滿。（圖／微博@Her_趙露思）

趙露思《許我耀眼》生圖穿搭

1：氣質小貴婦風

其實從搶先曝光的飯拍生圖中，可以大概猜測出趙露思在《許我耀眼》飾演的許妍有很多參與重要宴會的機會，因此奢華晚禮服造型出鏡率極高。這一套黑色禮服便是出自JULIEN FOURNIE 2024春夏高訂，黑色皺摺搭配閃耀的墊肩襯出華麗高級氣息，再搭配奢華珠寶和腕錶加持，女王氣場全開。

▲趙露思奢華禮服造型出鏡率極高。（圖／微博@Her_趙露思）

▲JULIEN FOURNIE 2024春夏高訂。（圖／JULIEN FOURNIE）

2：個性辣妹風

趙露思這一套穿搭就很值得女孩們夏日借鑒，整體性感的恰到好處，以衣櫃尋常基本款單品白色小背心＋牛仔短褲製造逆天好比例，腳踩的厚底軍靴更添率性氛圍！趙露思在細節處理上也很到位，牛仔短褲上繫的印花絲巾以及胸前的黑框眼鏡都讓造型豐富度提升，配上飄逸的波浪捲髮，男生看了都會直呼戀愛。

▲趙露思。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

3：甜美公主風

皮膚白皙的趙露思特別適合粉色系單品，兩件式套裝以奢華水鑽裝飾點綴，下身花苞裙的弧度搭配皺褶視覺十分顯瘦，且袖子的公主蓬袖剪裁也很有修飾效果。優雅包頭造型加上蝴蝶結髮飾達到完美加分作用，整個人如公主般，甜度超標呀！

▲皮膚白皙的趙露思特別適合粉色系單品。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

▲趙露思的甜美公主風穿搭。（圖／微博@Her_趙露思）

4：柔美優雅風

趙露思此番完美詮釋同一套洋裝如何變出兩種不同感覺！這款粉嫩印花連身洋裝絲質材質自帶高級感，花朵圖騰讓洋裝多了一絲甜美感，削肩設計也凸顯出趙露思纖細鎖骨線條，很有女人味。飯拍圖中可以看到趙露思除了配上同色系VERSACE露趾高跟鞋外，也搭配時下很夯的運動感瑪莉珍鞋，可正式可休閒，真的太懂穿。

▲趙露思同一套洋裝搭配不同鞋款。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

5：熱辣運動風

趙露思真的很懂粉絲們想看什麼！不得不讚嘆這套運動風穿搭辣得剛剛好，趙露思刻意穿著寬鬆大學T露出半肩和內搭小可愛的肩帶，長筒黑襪和棒球帽呼應黑色短褲，同色系搭配乾淨俐落，不會過度刻意，但在穿搭上默默把身形優勢都凸顯出來，嫩白香肩和細長美腿，男生目光都移不開。

▲趙露思運動風穿搭。（圖／微博微博@Her_趙露思）

▲趙露思甜辣運動風，露出嫩白香肩和細長美腿。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

6：貴氣名媛風

帶貨女王趙露思一掃大眾對印花洋裝老氣的印象，白色蕾絲洋裝繡上藍色印花撞出優雅魅力，胸前深V剪裁很好地修飾脖子顯條，乍看之下就顯得臉很小，配上貴氣十足的珍珠耳環和手鍊，女人味爆棚。

▲貴氣名媛風。（圖／微博@Her_趙露思）

7：復古波點風

編輯絕對相信這套黑色波點洋裝《許我耀眼》一播出一定會被問爆！緊身但不會過度合身的剪裁大大凸顯出趙露思瘦身有成的纖細身形，大U領的領口有助修飾胸型，也讓頸部線條有延伸作用，對於大胸女非常友好喔。雖然是黑色系LOOK，但不會給人死板生硬的感覺，搶眼但不浮誇，充滿法式風情。

▲趙露思新劇未開播，已帶貨一波同款黑色波點洋裝。（圖／微博@Her_趙露思）

8：清爽白色風

趙露思在《許我耀眼》經常以同色系穿搭現身，除了黑色外，白色也是許妍職場上班的指定配色。一字領的緊身上衣秀出趙露思雪白香肩，配上垂墜感西裝長褲，幹練又清爽，上緊（窄）下寬的三七穿衣法，就能穿出完美比例！當然，趙露思手上的寶格麗SERPENTI SEDUTTORI腕錶也是一大加分亮點。

▲趙露思在《許我耀眼》經常以同色系穿搭現身。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思、@Her_趙露思）

9：職場OL風

新手一定要把這穿搭公式筆記起來，白襯衫搭配牛仔褲肯定不會出錯！為了不讓白襯衫顯得太過拘謹，趙露思刻意把胸前釦子解開營造出V領效果，同時把下襬自然紮進牛仔褲裡凸顯腰身，側邊的絲巾點綴增添小亮點，上班工作的職場穿搭到下班約會都很合適。

▲白襯衫搭配牛仔褲最百搭。（圖／微博@Her_趙露思）

10：經典休閒風

這一套以白色作為主色調的LOOK也是氣場拉滿，很有女強人風範！平口上衣下襬為A字剪裁，位置剛好切到臀部，用來隱藏屁股肉剛剛好，搭配同色系白色喇叭西裝褲，幹練十足。

▲趙露思這套氣場拉滿。（圖／微博@Sweetheart1109丨趙露思）

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