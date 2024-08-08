fb ig video ETtoday search mobile

別讓約會毀在小事　讓男生最有感的3個儀容細節

>

▲點心,約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男女注意細節大不同，3個儀容地雷別踩。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

花上大把時間弄好妝髮去約會，但弄快1個鐘頭的髮型對方卻沒發現，也沒提及妳為約會新買的洋裝，其實男女觀察細節大不同，有3處是讓男生最有感的儀容細節，想得到對方好感，把這3處當成重點就能事半功倍，不然用盡心思好好的打扮，卻毀在小事上不也太可惜了。

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

濃妝與過多的香水
有時為了求好心切，許多女性「下手太重」，反而適得其反，不是臉畫的太白就是太濃郁，現在最流行的是自然裸妝，即便透出一些臉部缺點，說不定會為妳帶來加分效果，讓對方覺得你很可愛呢！而過多的香水其實也會扣分，就如同美食吃到撐也會不好吃一樣，再好聞的香水也會因過濃讓人生厭。

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲香水要注意分量，不是亂噴就好。

未處理的體毛
雖說現在崇尚自然，但許多男性對於女性的體毛可是很敏感的，尤其近期高溫未歇，許多女性穿著無袖或短褲，腳毛與腋下如果有體毛，就像芒刺在背一般讓男性很難受，如果處理得宜或許對方不會在意，但若有體毛的話，可會變成目光焦點喔！

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲穿著清涼要注意體毛的處理。

袋子或包包未整理
許多人把自己外在打理好，卻忽略了攜帶的包包，如果在男生面前翻找東西，甚至把包包所有東西都倒出來一件件找，會讓人覺得妳做事情沒有條理，很容易聯想到妳混亂的房間呢！所以把包包的商品分門別類再優雅的取出，會讓整體形象在無意間大加分。

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲包包整理有序，可讓對方看出你的性格。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

約會, 儀容, 女性, 細節, 打扮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發

不只能潤唇！皮膚科醫師教凡士林「6種隱藏神用法」　省錢又實用

不只能潤唇！皮膚科醫師教凡士林「6種隱藏神用法」　省錢又實用

生氣別再往肚裡吞！3點學習「有效發脾氣」高情商都懂得正視情緒

生氣別再往肚裡吞！3點學習「有效發脾氣」高情商都懂得正視情緒

氣血不足會發胖、精神差！中醫曝「4類氣血不足」症狀和調理法 婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離 韓韶禧機場私服背小CK平價包！超仙短髮新造型曬無死角神顏 張娜拉《好搭檔》10婚姻金句：夫妻就是成為家人的陌生人 BTS成員Jin喜訊連發！成Gucci全球代言人　「粉紅＋紅」疊穿帥出新高度 星巴克父親節買一送一　「拍張照」馬上現賺一杯 哪一朵花最吸引你？日本「鬱金香心測」神準分析心中理想愛情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面