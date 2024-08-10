對抗怪獸級酷暑！5款回購率超高的植萃洗髮精　舒爽清涼一整天

文／女子學

天氣越來越熱，體感溫度甚至已經到達了40度，白天走在路上，即便只是短短10分鐘，也是汗如雨下，中暑人數更是與日俱增，在這樣高溫的環境下，容易出油黏膩的頭髮想必是一大困擾，不僅造成頭皮悶熱搔癢，還會發出異味。

為了解決大家的煩惱，市面上現在有許多舒爽、沁涼的洗髮精，適合在夏日使用，幫助你「從頭消暑」，也能打造清爽穩定的頭皮環境，再也不用擔心在外頭的形象問題！本篇整理5款回購率超高的植萃洗髮精，幫大家趕走夏天可怕的黏膩感！

1.AVEDA 迷迭薄荷洗髮精

AVEDA迷迭薄荷洗髮精有獨特的迷迭香氣和薄荷成分，除了能深層清潔到頭皮和髮絲外，還有助於解決掉髮問題。其中包含97%花植萃取成分，不含矽靈、合成香料／色素、礦物油、矽氧樹脂等化學成分，100%植物VEGAN，所以適用於每種髮質的人，沐浴時有股清新的花香調，不僅舒緩了頭皮壓力，更有涼爽舒暢的感受、令人感到愉悅舒爽，簡直是夏日頭皮的最佳夥伴！不只如此，它的瓶身採用100%回收塑料製成，可以說是由內到外都環保又天然！

▲AVEDA 迷迭薄荷洗髮精。（圖／AVEDA）

2.TC 蒲公英蓬鬆洗髮精

TC蒲公英蓬鬆洗髮精是一款CP值很高的洗髮品，主要成分包括蒲公英、薄荷液、綠茶、松針和魚腥草等天然植物成分，能減少頭皮出油達到良好的控油效果，還具有調理頭皮、溫和淨化、滋養頭髮的功能。

▲TC蒲公英蓬鬆洗髮精CP值很高。（圖／TC）



此外，特別採用植萃安瓶精華成分，清潔後的極致蓬鬆感，更是令許多人愛不釋手！此款洗髮精特別適合扁塌油性髮質的人使用，非常適合處於海島型氣候的台灣，可以幫助我們深度清潔毛孔、抑制脂質氧化減少油膩感，在炎炎夏日還能保持頭髮柔和頭皮的舒適！

3.黑淬絲 蜂膠草本淨化洗髮精（清新亞麻）

說到植萃髮品，致力於植萃成分和重視髮肌護理的台灣本土品牌黑淬絲，其中的蜂膠草本淨化洗髮精（清新亞麻），更是炎炎夏日裡超熱銷的明星商品，可針對炎熱天氣頭皮容易出油發癢、易生髮屑等髮肌不平衡的困擾加強護理，洗後的清爽感令人驚豔！

▲黑淬絲蜂膠草本淨化洗髮精（清新亞麻），是夏日超熱銷的明星商品。（圖／黑淬絲）



含有蜂膠和草本成分，可淨化頭皮和平衡髮肌，而溫和的植萃精華，則能幫助強韌髮絲和修護頭皮，養出舒緩穩定的頭皮環境。此外，這款洗髮精適用於各種髮質的人，像幫助經常染燙的粗硬髮質族群，調理髮肌並增強防禦力和穩定舒緩、針對容易受外部環境影響導致頭髮毛躁的細軟髮質族群，裡頭的蜂膠和草本即可有效淨化頭皮、平衡髮肌。

值得一提的是，黑淬絲貼心推出沙龍級養護洗護梳組合，可任選一瓶洗髮精加上水潤輕感髮肌護髮素和氣墊按摩木梳，讓大家在家就能體驗一套SPA級的沙龍享受！

4.ORBIS 頭皮淨化深層洗髮露

解決夏季頭皮的福星來了！隨著天氣越來越熱，頭皮是否容易出油黏膩、發出異味？ ORBIS頭皮淨化深層洗髮露特別針對夏季頭皮容易鬧脾氣的人和頭皮敏感性高的人設計，採用溫和配方，能深層淨化頭皮，清除頭皮上的污垢和油脂，讓頭皮保持乾淨和健康，還能舒緩頭皮，減少頭皮敏感性和脫髮問題。

▲ORBIS 頭皮淨化深層洗髮露。（圖／ORBIS）



除此之外，還使用了多種護理成分，包含氨基酸系洗淨成分，清潔頭皮的同時不讓它過度乾燥；多種植萃成分可以呵護頭皮和髮絲，提供清潔和保濕效果；保濕成分、專用美容液和漢植物萃取成分分別帶來了保濕、調理、柔潤的效果。這些特殊成分使得ORBIS洗髮露不僅能清潔頭皮，還能洗髮和養護，一瓶實現清潔、洗髮、養護三效合一的護理效果！

5.阿葵亞 淨水賦活洗髮精

阿葵亞淨水賦活洗髮精非常適合高溫高濕環境的海島國家使用！採用淨味平衡技術和檜木精萃，可深層淨化頭皮和防止異味；其中添加了薄荷精萃和瞬吸油脂配方，可吸附頭皮油脂並平衡皮脂分泌，達到控油的效果。

▲阿葵亞洗髮精非常適合高溫高濕環境的海島國家使用。（圖／阿葵亞）



另外，含有NMF保濕因子和毛鱗片修護因子，可以修護髮芯，撫平毛躁的髮絲並擁有柔順水潤之感。此款洗髮精使用後會感到清爽舒適，頭髮輕盈又蓬鬆！不過，由於這款髮品含有水楊酸、酒精、SLS等等稍有刺激性的成分，雖然能幫助深層清潔毛囊，但頭皮敏感者會造成毛髮脆弱敏感，建議不宜長期使用。

面對暴風級的炎炎夏日，相信大家都需要一瓶拯救自己頭皮的洗髮精，幫助我們度過今年可怕的高溫氣候！可以針對個人頭皮和髮質狀況去挑選適合的洗髮精，只要頭皮、頭髮舒爽了，精神也會跟著變好，即便工作一整天，也不用擔心頭髮不到半天就出紕漏啦！

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