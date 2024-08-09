fb ig video ETtoday search mobile

96%瘦子都會吃早餐　3原則維持體重更輕鬆

>

▲▼吐司,早餐,熱壓吐司,沙拉。（圖／Pixabay）

▲早餐是一天熱量開啟的來源。（圖／Pixabay、stocksnap，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人想減肥或維持體重，總在思考是否要吃早餐，尤其近年風行的168斷食法，讓更多人為符合8小時進食原則，直接「犧牲」早餐攝取，在2015年美國康乃爾大學研究人員的調查中，發現長年維持健康體重的瘦子，有96％的人都有吃早餐的習慣，只要進食早餐時遵守下列3個原則，即便不靠節食或多餘力氣，也能輕鬆維持體重。

▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

以高纖為主，注意糖分
雖然早餐是離你晚上睡覺最遠的一餐，有時間消耗卡路里，不代表可以肆無忌憚的大吃大喝，早餐的選擇需要以高纖、低糖為主，最好是完全不要添加糖，有時候其實本身存在在食物裡的糖分，已經能讓你感受到甜的滋味了，燕麥、低熱量與糖分的水果、豆泥都是好選擇。最好不要食用加工品。

▲▼失憶,女孩,房間,麥片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

需要攝取蛋白質
充滿能量的蛋白質，最好是在早餐時就能吃到，蛋或豆類都是很好的選擇，而且增加飽足感，讓身體不會一直向你喊餓，久而久之也能減少一天攝取的總熱量，注意吃蛋就要吃「真的蛋」，而不是饅頭夾蛋或燒餅夾蛋中的「蛋液」，若覺得吃蛋很麻煩，其實在家就能輕鬆做出水煮蛋。

▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

先運動再進食
有研究顯示，早餐前先運動，會比午餐後再運動，消耗更多熱量，比利時進行的研究將兩組男性，在一定期間內攝取比平常多30%的熱量與50%的脂肪，發現在早餐前運動的男性組，不但完全沒變胖，胰島素濃度仍在健康範圍內，且一天燃燒的脂肪量，也比下午再做運動的男性組多更多。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：

減肥, 早餐, 健康, 體重, 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

錯把曖昧當真愛三大星座！TOP 1常覺得別人暗戀自己　任何一件小事都能心動

錯把曖昧當真愛三大星座！TOP 1常覺得別人暗戀自己　任何一件小事都能心動

成功人士早上不做7件事　節奏正確整天都很順

成功人士早上不做7件事　節奏正確整天都很順

皮膚科醫師曝「正確睡美容覺」4關鍵！　睡錯小心加深皺紋 掌握「3個小心機」打破曖昧僵局！別秒回訊息、異性友人是神助攻 宋慧喬低調現身香港「帽沿壓低」照樣美翻！拎FENDI新包一細節掀熱議 婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離 情人節大餐開心吃不發胖！營養師教「減負擔7秘訣」：選對肉很重要 脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負　一碰底線就爆發 中醫師教「夏季減肥居家調理」4大秘訣！喝對花草茶養出易瘦體質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面