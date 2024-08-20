說流行／LOEWE奪最熱門品牌！Lyst 2024第二季榜單　Coach這顆包神回歸

記者鮑璿安／綜合報導

作為「時尚風向球」的權威機構Lyst日前發表了2024 年第二季全球熱門品牌榜單，揭曉大眾關注的時尚品牌動向，值得關注的是，LOEWE擊敗強勁對手Miu Miu和Prada奪下榜首，而Coach時隔多年憑著Tabby 包驚喜殺入最熱門品牌排名，跟著《ET FASHION》一同解析該排名，分析今年流行趨勢。

LOEWE奪下榜首

在第一季排名第三的LOEWE爬上榜首位置，甚至超越了Miu Miu和Prada如此強勁對手，驚喜成為第二季最熱門品牌。其實在過去三個月，LOEWE 的搜尋量增加了29%，歸功於創意總監Jonthan Anderson多項意想不到的策略，品牌在5月時贊助「時尚奧斯卡」Met Gala ，另外像是Paula's Ibiza 系列、LOEWE和瑞士跑鞋品牌On昂跑合作款式Cloudtilt 2.0，都展現了品牌工藝和創意的緊密結合，取得高聲量。而上季排名第一的 Miu Miu 則到了第二位，Prada下降至第三位，仍然佔據亞軍季軍寶座。

Coach擠入最熱門品牌排名

Coach排名第 20 位也備受討論，該品牌 2022 年第四季度最後一次出現在 Lyst Index上，這次關鍵轉折點則是Tabby 包款，為斜背包賦予多樣化性質，加上價位並非遙不可及，本季度搜尋量增長了27%。

Jacquemus排名上升、Skims 排名第 12

Jacquemus從上一季第十名來到第八名，呈現了積極上升趨勢，代表品牌行銷策略奏效，像是與BLACKPINK成員Jennie 的合作，持續吸引大眾視線。而美國名媛金卡戴珊Kim Kardashian 的服飾品牌 Skims 排名來到第 12，是榜單上極少數的非精品品牌。

Lyst2024第二季全球熱門品牌榜單TOP10如下：

1.LOEWE

2.MIU MIU

3.PRADA

4.SAINT LAURENT

5.BOTTEGA VENETA

6.VERSACE

7.BALENCIAGA

8.JACQUEMUS

9.MONCLER

10.GUCCI

