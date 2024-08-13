如何判定對方喜歡你？伊能靜一語道破：關心不是聊天而是行動

▲伊能靜擔任陸綜的愛情導師。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星伊能靜受邀陸綜《我們戀愛吧6》的擔任節目嘉賓，高情商的她，總能給人到位的見解，讓人受益良多，日前她也在《小紅書》回答網友戀愛問題，引起不少人反思共鳴。

#愛情是你第一順位嗎？

伊：先有經濟能力 ，當你擁有自我又有經濟能力的時候，就更有底氣能談一場冒險的戀愛，建議手上有一筆獨立經濟，再來才是愛情。

#如何判定異性是否喜歡我？

伊：他可以很喜歡和你聊天，但其實並不關心你，很多男生和你聊天的目的或許只是你的身體，所謂關心是，當你身體不舒服時，他第一時間趕來，當兩家相處有問題時，他願意幫你承擔和對方母親溝通的責任，關心不僅是聊天，而是行動。

#談戀愛需遵守個人界線是什麼？

伊：女生一定要學會自我保護，尤其是保護好自己的身體，另外也建議不要太快有金錢關係，當你把身體和金錢這兩個方面守護好，你發現對方也願意和你一起守護，這兩件事情其實都是互相的。



#談戀愛時覺得沒有安全感怎麼辦？

伊：可以坦誠和對方聊聊自己沒有安全感的原因，你們可以一起面對解決，但是千萬別把沒有安全感當成對方的責任，因為安全感應該要靠自己找到，而不應該寄託在另一半身上。

#25+女生如何挑選另一半？

伊：有跟你「把日子過好」的決心很重要，這樣一來，他便願意陪伴你面對生活中的各種難題，這才是兩個能夠走長長久久的根。