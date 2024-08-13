fb ig video ETtoday search mobile

如何判定對方喜歡你？伊能靜一語道破：關心不是聊天而是行動

>

▲▼如何確定對方喜歡我？伊能靜一語道破 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜擔任陸綜的愛情導師。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星伊能靜受邀陸綜《我們戀愛吧6》的擔任節目嘉賓，高情商的她，總能給人到位的見解，讓人受益良多，日前她也在《小紅書》回答網友戀愛問題，引起不少人反思共鳴。

#愛情是你第一順位嗎？

伊：先有經濟能力 ，當你擁有自我又有經濟能力的時候，就更有底氣能談一場冒險的戀愛，建議手上有一筆獨立經濟，再來才是愛情。

#如何判定異性是否喜歡我？

伊：他可以很喜歡和你聊天，但其實並不關心你，很多男生和你聊天的目的或許只是你的身體，所謂關心是，當你身體不舒服時，他第一時間趕來，當兩家相處有問題時，他願意幫你承擔和對方母親溝通的責任，關心不僅是聊天，而是行動。

▲▼如何確定對方喜歡我？伊能靜一語道破 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）#談戀愛需遵守個人界線是什麼？

伊：女生一定要學會自我保護，尤其是保護好自己的身體，另外也建議不要太快有金錢關係，當你把身體和金錢這兩個方面守護好，你發現對方也願意和你一起守護，這兩件事情其實都是互相的。


#談戀愛時覺得沒有安全感怎麼辦？

伊：可以坦誠和對方聊聊自己沒有安全感的原因，你們可以一起面對解決，但是千萬別把沒有安全感當成對方的責任，因為安全感應該要靠自己找到，而不應該寄託在另一半身上。

#25+女生如何挑選另一半？

伊：有跟你「把日子過好」的決心很重要，這樣一來，他便願意陪伴你面對生活中的各種難題，這才是兩個能夠走長長久久的根。

關鍵字：

愛情, 伊能靜, 戀愛見解, 關心, 挑選另一半

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克慶林郁婷奪金　8／13限定一天買一送一

星巴克慶林郁婷奪金　8／13限定一天買一送一

林俊傑炫罕見愛馬仕柏金包　綴滿流蘇想低調也難

林俊傑炫罕見愛馬仕柏金包　綴滿流蘇想低調也難

突兀才好看！教妳用緊身上衣與超寬褲　輕鬆穿出街頭時髦感

突兀才好看！教妳用緊身上衣與超寬褲　輕鬆穿出街頭時髦感

梅西正港「錶王」大戶　買到千萬隱藏版藍寶石錶 夏天濕氣重！營養師教吃6種「去濕消水腫食物」　還能減脂促代謝 看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣 混血滑雪金牌谷愛凌爆熱吻法4金男神　挨批「雙面人」淡定秀LV時髦穿搭 別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人 哪裡最輸不起？超準心測分析你最重視的事情 比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面