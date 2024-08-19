減重能吃澱粉嗎？營養師：「定時定量吃」能幫助脂肪代謝

▲挑對澱粉可以幫助脂肪代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

減重可以吃澱粉嗎？許多正在努力減重的民眾都有這樣的疑慮，營養師宋明樺分享：「減重當然要吃、更需要吃，更需要定時定量吃，澱粉可以幫助脂肪代謝。」

許多減重者害怕吃澱粉，營養師宋明樺分享：「澱粉其實並沒有那麼罪惡，挑對澱粉來吃，其實也能有助於減重，在三大營養素比例之中，碳水化合物佔了50-60%，其中大部分來自於澱粉，自然界富含澱粉的食物非常多，舉凡：米飯、地瓜、紅豆、饅頭、麥片、麵條、糕餅、麵包、燒餅、蛋糕、蘿蔔糕都是澱粉的主要來源，也就是因為選擇多，所以聰明挑選對於身體、體重有著直接的影響。」

營養師進一步解釋，澱粉大致可分為以下三類：

#快速消化性澱粉

20分鐘內，以葡萄糖形式被身體吸收利用，像是餅乾、麵包、蛋糕、饅頭等加熱過後的食物都算，適合胃口較小、消化機能退化的長者、重病手術出院極需補充營養者、成長發育需要充足熱量的兒童與少年。

#慢速消化性澱粉

21-120分鐘以葡萄糖形式被身體吸收利用，像是隔夜飯、冷飯（壽司）、糙米、地瓜、南瓜、山藥等五穀根莖類都屬於這類，這類澱粉適合所有人，提醒腎臟疾病者需注意食用量。

#抗性澱粉

超過120分鐘以葡萄糖形式被身體吸收利用，抗性澱粉多存於全榖、種子類的外殼之中，另外像是生馬鈴薯、生山藥、綠香蕉、全榖粒麵包也包括在內。

營養師宋明樺表示，抗性澱粉在小腸無法被消化吸收，進入大腸中可成為腸道菌的養分，促進腸道蠕動、增加糞便，維持腸道健康，但因為這類食物的味道不太被太多人接受，所以食用的人也不多，建議可以挑選相關食物研磨出來的粉末，可能較容易入口。





▲（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）