老字號鱷魚推出「古花窗防蚊片」　美美走街不怕被叮包

▲鱷魚復古窗花防蚊片。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣老字號防蚊品牌「鱷魚」轉骨出發，採用日本住友化學防蚊藥片技術，推出一款結合傳統與現代元素的防蚊產品「古花窗防蚊片」，結合台式復古文青設計，在集資平台一上架就引起關注。星巴克近期也新推出精巧容量的「祈願系列馬克杯」，超可愛的媽祖跟財神爺設計輕鬆加持你的辦公桌。

近年懷舊風潮興起，從蚊香到防蚊液、電蚊香到水蒸式殺蟲劑的「鱷魚」，是許多人夏日的經典回憶，蚊香裊裊升起的白色徐煙、伴隨著空氣中瀰漫著令人安心的薰香氣味，走過60年歲月的鱷魚今年針對年輕客群，推出摩登文青風「古花窗防蚊片」，近期在嘖嘖募資平台上架，首日即完成募款達標。

防蚊片以台灣懷舊復古元素「老花窗」為發想主軸，除了復古兼具時尚感的幾何圖案之外，還推出了三種顏色選擇，包括甜美的「暗戀粉」、帥氣的「暗殺綠」和靜謐的「闇夜藍」，無論是掛在包包上或搭配穿搭都有型，該產品號稱可提供長達130天的防蚊效果，覆蓋範圍達2公尺。

其產品重量僅40克，輕巧便攜，還具有耐水耐曬的特性，適合在室內外各種場景使用。使用時只需將藥劑片放入卡匣，目前已在台灣上市，售價349元、補充包兩入組售價399元。

而星巴克以在地文化為素材打造的祈願系列馬克杯，全新推出3OZ精巧容量，包括祈願保佑媽祖和祈願富饒財神爺馬克杯，杯身上運用陶瓷浮雕搭配精緻貼花工藝，展現在地文化特色，傳遞滿滿的祝福與豐饒星意。既有的6款12oz祈願系列馬克杯也持續販賣中，售價520元至580元不等。