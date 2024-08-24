王齊麟是隱藏版潮男！私服穿搭超難搶Supreme限量聯名、LV球鞋全包了

文／美人圈

巴黎奧運最振奮人心的消息非羽球男雙組合「麟洋配」李洋與王齊麟再度連霸成功奪金牌，也成為台灣此次巴黎奧運的首面金牌！值得一提的是，向來放閃無極限的王齊麟也在獲獎第一時間就發自拍照給女友十元（陳詩媛），女友也曬出截圖並表示：「這是屁孩麟與他的巴黎奧運金牌」，簡單一句話表露滿滿驕傲，意外灑了一波狗糧。

▲麟洋配奪金牌，王齊麟第一時間曬自拍給女友陳詩媛。（圖／王齊麟臉書、IG@10yuan.0424）

▲巴黎奧運羽球男雙。（圖／王齊麟臉書）

慶祝的同時，眼尖的編輯也發現褪去運動戰袍的王齊麟根本隱藏版的潮男，不僅超難搶的Supreme與Tiffany & Co.聯名Box Logo Tee以及與Burberry聯名帽T他都全包了，就連腳上踩的球鞋都是Louis Vuitton價值四萬多的老花Trainer運動鞋，全身行頭看點滿滿，完全不輸給剛拿到手的火燙金牌呀。目前Supreme聯名單品在Stock X買賣平台炒價已突破萬元，可見王齊麟的眼光是真的很獨到！

▲（左）LV Trainer 運動鞋，NT$44,500。（圖／Louis Vuitton、Supreme）

▲Supreme與Tiffany & Co.聯名T。（圖／IG@chilinwang、Supreme）

除此之外，王齊麟上腳率極高的球鞋還有來自GUCCI的經典紅綠織帶小白鞋，不論是搭配全身運動風的穿搭或是以素T外搭夾克和牛仔褲都展現乾淨清爽的形象，不愧是連女友十元都認證的「好男友穿搭」，好感度一百分。

▲GUCCI經典紅綠織帶小白鞋在王齊麟私服出鏡率極高。（圖／IG@chilinwang、GUCCI）

王齊麟私下愛牌還有包括Balenciaga、KENZO、法國小眾品牌Ami、ALLSAINTS、OFF DUTY等，且他還會適時以CODY SANDERSON銀飾或是墨鏡裝點，小小細節都不放過，直接讓王齊麟穿搭魅力升級。誰說一定要用精品堆滿全身才夠看，像王齊麟一樣善用不同花色、材質單品去做堆疊，即便是衣櫃裡的基本款也能穿出同樣效果，還不趕緊tag另一半筆記呀。

▲王齊麟私下愛牌公開。（圖／IG@chilinwang）



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