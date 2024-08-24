fb ig video ETtoday search mobile

王齊麟是隱藏版潮男！私服穿搭超難搶Supreme限量聯名、LV球鞋全包了

>

文／美人圈

巴黎奧運最振奮人心的消息非羽球男雙組合「麟洋配」李洋與王齊麟再度連霸成功奪金牌，也成為台灣此次巴黎奧運的首面金牌！值得一提的是，向來放閃無極限的王齊麟也在獲獎第一時間就發自拍照給女友十元（陳詩媛），女友也曬出截圖並表示：「這是屁孩麟與他的巴黎奧運金牌」，簡單一句話表露滿滿驕傲，意外灑了一波狗糧。

▲潮男穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲麟洋配奪金牌，王齊麟第一時間曬自拍給女友陳詩媛。（圖／王齊麟臉書、IG@10yuan.0424）

▲潮男穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲巴黎奧運羽球男雙。（圖／王齊麟臉書）

慶祝的同時，眼尖的編輯也發現褪去運動戰袍的王齊麟根本隱藏版的潮男，不僅超難搶的Supreme與Tiffany & Co.聯名Box Logo Tee以及與Burberry聯名帽T他都全包了，就連腳上踩的球鞋都是Louis Vuitton價值四萬多的老花Trainer運動鞋，全身行頭看點滿滿，完全不輸給剛拿到手的火燙金牌呀。目前Supreme聯名單品在Stock X買賣平台炒價已突破萬元，可見王齊麟的眼光是真的很獨到！

▲潮男穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）LV Trainer 運動鞋，NT$44,500。（圖／Louis Vuitton、Supreme）

▲潮男穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲Supreme與Tiffany & Co.聯名T。（圖／IG@chilinwang、Supreme）

除此之外，王齊麟上腳率極高的球鞋還有來自GUCCI的經典紅綠織帶小白鞋，不論是搭配全身運動風的穿搭或是以素T外搭夾克和牛仔褲都展現乾淨清爽的形象，不愧是連女友十元都認證的「好男友穿搭」，好感度一百分。

▲潮男穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲GUCCI經典紅綠織帶小白鞋在王齊麟私服出鏡率極高。（圖／IG@chilinwang、GUCCI）

王齊麟私下愛牌還有包括Balenciaga、KENZO、法國小眾品牌Ami、ALLSAINTS、OFF DUTY等，且他還會適時以CODY SANDERSON銀飾或是墨鏡裝點，小小細節都不放過，直接讓王齊麟穿搭魅力升級。誰說一定要用精品堆滿全身才夠看，像王齊麟一樣善用不同花色、材質單品去做堆疊，即便是衣櫃裡的基本款也能穿出同樣效果，還不趕緊tag另一半筆記呀。

▲潮男穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲潮男穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲王齊麟私下愛牌公開。（圖／IG@chilinwang）

延伸閱讀

巴黎奧運選手「高顏值另一半」曝光：唐嘉鴻老婆、跳水王子Tom Daley老公長相不輸明星

奧運羽球金牌王齊麟是隱藏版潮男！「私服穿搭」竟是Supreme限量聯名、LV球鞋等狠貨！

2024巴黎奧運開跑！Nike、Levi’s®等各品牌時尚單品盤點，「薰衣草紫色」成流行色！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 王齊麟, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE無預警7折快閃促銷！「破千品項降價」熱門Dunk鞋現省千元

NIKE無預警7折快閃促銷！「破千品項降價」熱門Dunk鞋現省千元

微濕上妝更貼膚！6個你應該知道的「美妝蛋上妝技巧」

微濕上妝更貼膚！6個你應該知道的「美妝蛋上妝技巧」

徐睿知把生圖當畫報在拍！沉寂2年回歸　登場就是女王氣勢神美

徐睿知把生圖當畫報在拍！沉寂2年回歸　登場就是女王氣勢神美

超準！第一眼看到腿還是領帶？秒測你潛在性格與最新運勢 康是美推出ESTHER BUNNY滿額贈、蘭芝邀來超潮香港兔兔比可愛 公認戀愛腦的三大星座！TOP 1根本是傀儡　對戀人百依百順零主見 李洋時尚造型曝光！林郁婷穿寬褲超時髦　大呼：比奧運金牌戰還緊張 莫內博物館級《睡蓮》登拍賣會　估價8.1億元起 「沒有實力，面子一點都不值錢」　5個職場概念該知道 雷達表好高調　亮黃色錶出擊吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面