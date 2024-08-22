Hailey Bieber的9套孕婦穿搭！鼓勵女生孕期風格不受限　曬肚也時髦

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小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）自今年五月公布懷孕消息後，Hailey Bieber便不再藏著她逐漸成長的孕肚，而是將寶寶孕肚當作她的造型亮點之一，在近期以時髦的孕婦街拍不斷登上媒體版面。Hailey Bieber今年為經營個人美妝品牌Rhode事業，挺著孕肚依然持續活躍，這也讓人不禁聯想到先前美妝大亨蕾哈娜（Rihanna）開創的時髦孕婦先例！

不論是Rihanna還是Hailey Bieber，兩人都憑著對全球女性強大的影響力，傳遞絲毫不受限制的孕婦風格，破除許多女生孕期對體態的自卑心態，反而將懷孕視為身體最美麗的時期！本篇盤點Hailey Bieber近期的時髦孕婦穿搭，相信這個穿搭列表還可以持續更新！

盤點Hailey Bieber時髦孕婦穿搭

Hailey Bieber孕婦穿搭1

Hailey Bieber駕馭起鮮豔色系總是毫不費力，她身上穿著好姊妹Kylie Jenner的品牌Khy，所推出的紅色貼身小洋裝，由此可以看出來洋裝的材質非常有彈性又舒適，即便到了懷孕後期依然可以穿！腳下鵝黃色尖頭鞋來自Jacquemus，這樣的跳色搭配起來想不吸睛都難。

Hailey Bieber孕婦穿搭2

Hailey Bieber與丈夫Justin Bieber在一場活動上攜手甜蜜出席，這天Hailey展現了她的時尚資源，此套黃色的荷葉邊露肩禮服與成套的兜帽造型，為Jacquemus最新一季在Carpi發表的系列，優雅的透視長裙十分具有夏日自然氛圍，同時也是一項頗具挑戰的Look。

Hailey Bieber孕婦穿搭3

在Hailey Bieber為YSL Beauty拍攝的香水宣傳照裡，她選擇在懷孕期間經常出現的貼身黑色套裝，巧妙透過剪裁釋放孕肚、露出部分肌膚，無須多加綴飾即能展現出簡潔的時髦態度。

Hailey Bieber孕婦穿搭4

Hailey Bieber的街頭造型保持一貫的率性作風，她選穿Saint Laurent的翻領皮衣外套，搭配修身貼膚的長褲，短版的機車外套廓型讓她看起來特別俐落帥氣，肩上則利用Saint Laurent的豹紋Le 5 À 7 Hobo包來作為整身的亮點。

Hailey Bieber孕婦穿搭5

Hailey Bieber與Justin Bieber一同現身比佛利山莊，當時這位準媽咪穿著輕便的黑色澎澎裙造型，搭配樂福鞋以及Miu Miu托特包，引領今年夏季的蓬鬆短裙風格。

Hailey Bieber孕婦穿搭6

在Hailey Bieber的美妝品牌Rhode快閃店活動，她選擇了份量感、個性十足的Magda Butrym裸色超寬肩西裝造型，搭配LaQuan Smith的同色系垂墜洋裝和高跟鞋，展現One Tone的優雅風格，手中的Courreges手提包則是個小巧可愛的亮點配件。

Hailey Bieber孕婦穿搭7

Hailey Bieber於晚餐約會時選擇一套來自Phoebe Philo的Look，緞面的不對稱剪裁洋裝目的並不是遮掩孕肚，反而是透過面料光澤感讓她的肚子顯得更加圓潤搶眼，再利用同色的方頭高跟鞋提升造型一致性，當晚她拎著一只Ferragamo的經典Wanda手袋，也順勢讓單品成為熱門項目。

Hailey Bieber孕婦穿搭8

近期最轟動社群的孕婦造型，則不能不提到Hailey Bieber這一套黑色透視蕾絲連身衣！她穿著Alessandra Rich的蕾絲連體衣，幾乎全身透明的面料，即使不是孕婦也是相當大膽的嘗試，搭上Saint Laurent的高跟鞋與Ferragamo Wanda手袋，再罩上一件長版皮革大衣，氣場非常驚人，也讓人見識到了Hailey Bieber對自己毫不設限的孕婦風格。

Hailey Bieber孕婦穿搭9

然而華麗的造型也不是天天都有力氣準備，Hailey Bieber的孕婦日常穿搭也值得參考，喜歡同色系搭配的她，黑色絕對是不必多動腦的首選，貼身的短版上衣搭配舒適休閒褲，踩著平底瑪莉珍鞋，巧妙曬出小肚肚，而在精簡的穿搭中，她則靠著手中Bottega Veneta的綠色編織包製造亮點，低調卻很時髦。

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