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專業美髮品牌傳授「夏季頭皮養護3招」　洗後吹乾頭皮很重要

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▲▼「夏季頭皮保養3招」　洗後吹乾頭皮很重要 。（圖／Unsplash）

▲夏季洗髮後一定要把頭皮吹乾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

與臉部肌膚相同，沙龍美髮品牌萊法耶分享，夏日頭皮保養的重點，在於維繫肌膚的油水平衡穩定與清爽潔淨，如此才能養出健康的頭皮。而頭皮的健康與正常代謝，關乎著髮量、髮質健康、蓬鬆度。

夏季悶熱潮濕的天氣、強烈的陽光、室內乾燥的冷氣空調，相較其他季節，頭皮更會分泌大量的油脂汗水、被紫外線侵害、同時又因長期室內空調，使得肌膚水分嚴重流失。被頭髮覆蓋著的頭皮，很容易藏污納垢，這會使得頭髮更加扁塌、甚至出現異味。長時間殘留在頭皮上的污垢也可能導致細菌滋生，引發搔癢泛紅、甚至產生落髮症狀。

#對症下藥，選擇適合的洗髮精

夏日頭皮清潔，選擇單純溫和成分的產品很重要，同時建議使用適合當下頭皮徵狀的保養型洗髮精，以利精準清潔、穩膚保濕，同時完美提升髮根生長之健康度。


#勿用指甲清潔、搭配頭皮按摩事半功倍

切勿使用指甲抓頭皮，這很可能會讓髮膚及毛囊受傷，甚至可能讓細菌趁機入侵感染。請利用指腹、按摩梳清潔頭皮污垢的同時，為頭皮分區進行按摩，幫助刺激促進血液循環，讓累積的疲憊得到舒緩，同時幫助強健頭皮、促進育髮。

▲▼「夏季頭皮保養3招」　洗後吹乾頭皮很重要 。（圖／Unsplash）

#植萃洗髮精泡沫厚敷

在第2次髮膚清潔，以指腹在濕髮上搓揉起泡按摩後，請讓洗髮精泡沫停留在頭皮上，以泡沫進行3分鐘頭皮厚敷，讓植萃深度滲透滋養保濕，使洗後頭皮髮根長時間維持清爽平衡。

#吹乾頭皮很重要

夏季洗髮後請務必吹乾頭皮、保持頭皮肌膚的乾燥，吹乾頭皮主要是為了防止潮濕，潮濕的頭皮會增加細菌、真菌的生長可能性，進而造成頭皮肌膚發炎、發癢、頭氣味、甚至是頭皮屑、脂漏性皮膚炎，更可能進而影響頭髮生長等狀況，尤其敏弱肌、免疫力低下的人更應注意。

關鍵字：

夏季, 頭皮保養, 頭髮健康, 夏日清潔, 沙龍美髮

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