NIKE無預警7折快閃促銷！「破千品項降價」熱門Dunk鞋現省千元

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌NIKE無預警在官網帶來優惠，這次參與優惠的款式破千件，涵蓋熱門球鞋Nike Dunk、Air Jordan 1 等，更有許多運動服飾、配件等，是時候換季添購新單品，民眾若想入手可以動動手指下單。





▲運動品牌NIKE無預警在官網帶來7折優惠，這次參與優惠的商品破千件 。（圖／品牌官網）





▲Nike SB Chron 2 Canvas滑板鞋、Nike Dunk 低筒鞋降價。（圖／品牌官網）

此次官網特惠即日起至8月28日晚上23:59展開，於結帳時輸入 「FRESH」，訂單即可享有 7折優惠，代碼僅適用通過 Nike.com 和 Nike App 購買的訂單，值得一提是這次的優惠不限消費金額，門檻相對低很多。舉例話題款式Nike Dunk 低筒鞋原價$3,600輸入促銷代碼後FRESH 即可以NT$2,520 入手。擁有復古外型的Nike SB Chron 2 Canvas滑板鞋也來到新價格，一次帶來多種色系，售價降至NT$1,330 。

▲IU (李知恩) 穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋 。（圖／品牌提供）

2024大勢的復古球鞋熱度從未斷過，New Balance又公開亞太區形象大使IU (李知恩) 的全新美照，為新款1906R機能跑鞋新色帶貨，IU以率性的披肩黑長髮造型出鏡，穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，這次的夏日新色更有前衛科技感，鞋款以經典跑鞋 MR1906為靈感，具有千禧美學的流線外觀相當受矚目；機能方面也絲毫不遜色，於鞋底搭載 ABZORB 中底和 N-ergy 高回饋緩震科技中底，型塑舒適腳感。在日常造型方面，可以像IU一樣混搭寬鬆黑褲，為簡約穿搭帶來視覺亮點。