IKEA「木瓜牛奶霜淇淋」台味登場　9月起全台吃得到

▲IKEA木瓜牛奶霜淇淋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入秋冬，IKEA霜淇淋再推新口味，這是是台味滿滿的「木瓜牛奶」，主打以台灣紅妃木瓜為基底，加入在地自產鮮奶，絕對很道地，可能也是看準台灣人無論夏天冬天木瓜牛奶一律喝爆，接受度應該比榴槤口味高吧，預計9／1正式上市，11月底前都可以吃得到。

IKEA美食小站從9／1至11／30推出期間限定「木瓜牛奶霜淇淋」，將經典國民飲料搖身一變為創意冰品，邀消費者在入秋之際體驗最道地、可口的台式美味。IKEA表示「木瓜牛奶霜淇淋」嚴選當季盛產、香甜多汁的台灣紅妃木瓜為基底，加入台灣自產鮮奶，綿密絲滑的霜淇淋與甜而不膩的木瓜牛奶完美融合，搭配脆皮甜筒，經典重現在地的古早台灣味，單支售價20元。

連鎖早餐店Q Burger世界風味賞，近期展開第三次「港澳站」巡迴，推出之前熱銷破百萬份的港澳早餐。從8／28全新港澳站於全台門市上市，主打甜鹹比例的蜜汁叉燒蛋吐司、脆脆奶油豬、濃郁解渴的港式奶茶、凍檸茶等，還有精選1＋1超值組合港澳風早午餐，用滿滿活力為開學季應援。

▲（左）「蜜汁叉燒蛋吐司」特調甘甜蜜汁淋醬結合軟嫩叉燒與現煎嫩蛋，搭配濃郁港式奶茶；（右）「正宗澳門豬扒包」選用台灣中一排骨帶骨里肌豬排，搭配爽口凍檸茶。

其特色產品包括帶骨正宗澳門豬扒包、蜜汁叉燒蛋吐司、XO醬炒泡麵、脆脆奶油豬、正宗港式菠蘿油、凍檸茶、港式奶茶、鴛鴦奶茶，單品售價35元至99元不等； 1+1超值組品項為蜜汁叉燒蛋吐司＋中杯港式奶茶，原價95元，特價75元；脆脆奶油豬＋中杯凍檸茶原價80元，特價60元。