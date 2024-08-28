夏季「香氛沐浴油」正夯　洗後留下細緻觸感

▲沐浴油成為身體清潔新寵兒。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季肌膚容易因出汗流失水分及油脂髒污堆積，導致肌膚變得粗糙暗沉夾帶異味。因此「清潔、保濕、清香」 成為夏天最重要的三項保養需求，近來沐浴油很夯，以獨家比例揉合天然植物油，洗後留下細緻觸感，另外雙效合一的去角質沐浴露，一瓶搞定兩個步驟，洗後肌膚細滑又清爽。

▲SABON 台灣十週年沐浴油禮盒，2,780元。

為了慶祝SABON來台十周年，精選六款清新雋永香氛沐浴油，輔以經典元素設計禮盒，將香氣融入日常，沐浴同時保養，將生活儀式感淋漓發揮，禮盒內含沐浴油100ml六入，包括了經典PLV、白茶、綠玫瑰、茉莉花語、玫瑰茶語、紳士，所有明星香調一次擁有。

▲歐舒丹 杏仁沐浴油，250ml，1,080元。

歐舒丹杏仁沐浴油不用打廣告卻默默熱賣，選擇來自地中海區域的杏仁，洗後肌膚散發有如芳療般的香氣，杏仁沐浴油輕盈油狀質地具有轉化為乳狀的特性，可在每次沐浴時滋潤和軟化肌膚，遇水後杏仁沐浴油即會神奇地轉化成柔滑的沐浴乳，有效溫和地清除肌膚日間積累的髒污，並保持肌膚健康平衡狀態。

▲SAWAA 暖杉 身體去角質沐浴露，500ml，1,200元。

清潔和去角質一步驟就可完成，SAWAA暖衫身體去角質沐浴露添加法國深海紅藻成分，能有效強化表皮防禦減少水分流失，搭配海洋深層水，內含豐富礦物質有效舒緩同時細緻肌膚，洗後肌膚細緻、柔嫩。注入葡萄柚香氣為基底，沐浴同時淡淡酸甜的葡萄柚香氣繚繞全身帶走疲憊的沉重感，結合天竺葵、廣藿香和西洋松，為炎熱的夏天帶來煥然一新的活力。