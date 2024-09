一件式洋裝5種風格提案！省心又時尚　不再煩惱如何搭配

圖文/鏡週刊

有時候實在不想煩惱怎麼搭配的時候,一件式的洋裝最省心啊!

喜歡洋裝的原因不只是省了穿搭的所思所想,而是one-piece其實更是一種時尚選擇的小考驗。

性感的、帥氣的、復古的、優雅的,一件看似簡單的洋裝卻有百種面貌,今天想要怎麼詮釋?就看妳的功力。

毛起來變美

也許妳覺得透膚的紗質、柔軟如水的緞面,整體看起來有些單薄,尤其在漸漸寒冷的秋季裡,披上外套或許是最直觀的邏輯;聰明的女子這時務必選搭一件對比感強烈的毛茸茸外套,讓妳在輕與重、厚與薄之間,傳達出時尚的穿搭層次。

摸黑尋亮點

關於時尚的衣櫥,妳一定會被教育到的是,女人務必要有一套小黑洋裝。在千篇一律的黑色森林裡,突破迷霧的方式,就是得有點小心機啊!手臂在透視感的袖子中若隱若現,是一種低調的簡潔美感,當然,也讓妳在黑壓壓中顯得亮眼。

▲羊毛縐綢迷你連身裙 NT$110,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/Triomphe 13黝黑色太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE/金色飾面CELINE PETALE戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

大膽玩材質

性感其實不是一昧的女人味,性感可以是一種衝突的撞擊下,迸發出的奇異效果:帥氣的丹寧布料、夢幻的蕾絲、浪漫的綢緞,這些看似不相關的材質,在相聚拼接之後呈現碰撞的對立美感,是一種特殊又獨立的美麗。

▲米白色蕾絲鑲嵌牛仔緞面連身裙 價格店洽by Blumarine/LES PERLES CELINE項鍊 NT$35,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/(上)湖藍色手鍊 NT$7,600 by APM MONACO/(下)湖藍色手鐲 NT$5,700 by APM MONACO/Soleil戒指 NT$3,300 by APM MONACO。



配角搶曝光

套上比較素色的洋裝時,切記身上的妝點絕不可少。也許來副遮住美美眼妝卻能裝酷的墨鏡?戴上一條隨時可以吃口棒棒糖的項鍊?或是穿上可愛的小短襪及復古風的跟鞋,都是為一件簡簡單單的洋裝大大加分的小技巧。

▲GUCCI Logo短洋裝 NT$92,000 by GUCCI/棉襪 NT$7,800 by GUCCI/TESS BABIES漆面牛皮革跟鞋 NT$41,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/Triomphe 13象牙色太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE/FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼項鍊 NT$22,500 by FENDI。

率性做自己

最喜歡在俐落的洋裝下,穿上高筒長靴了,不為別的,就是一種無法言喻的帥啊!合身的洋裝比貼身來得舒適,也沒有減少好身形的輪廓線條,漆亮面的靴子有一種小小張揚的帥度,走在街頭的回頭率保證百分百!

▲羊毛合身拼接造型洋裝 價格店洽 by FENDI/Triomphe漆面牛皮革高筒靴 NT$62,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/英文字母B耳環 價格店洽 by Blumarine/金色飾面CELINE PETALE長項鍊 NT$27,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE/金色飾面FORMES ABSTRAITES SPHERE戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。



