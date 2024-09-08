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一件式洋裝5種風格提案！省心又時尚　不再煩惱如何搭配

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山羊絨連帽羊皮外套 價格店洽 by CELINE BY HEDI SLIMANE／雙層設計縐紗綢緞洋裝 NT$3,499 by H&M／金色飾面CELINE PETALE手鐲 NT$35,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE

圖文／鏡週刊

有時候實在不想煩惱怎麼搭配的時候，一件式的洋裝最省心啊！

喜歡洋裝的原因不只是省了穿搭的所思所想，而是one-piece其實更是一種時尚選擇的小考驗。

性感的、帥氣的、復古的、優雅的，一件看似簡單的洋裝卻有百種面貌，今天想要怎麼詮釋？就看妳的功力。

毛起來變美

也許妳覺得透膚的紗質、柔軟如水的緞面，整體看起來有些單薄，尤其在漸漸寒冷的秋季裡，披上外套或許是最直觀的邏輯；聰明的女子這時務必選搭一件對比感強烈的毛茸茸外套，讓妳在輕與重、厚與薄之間，傳達出時尚的穿搭層次。

摸黑尋亮點

關於時尚的衣櫥，妳一定會被教育到的是，女人務必要有一套小黑洋裝。在千篇一律的黑色森林裡，突破迷霧的方式，就是得有點小心機啊！手臂在透視感的袖子中若隱若現，是一種低調的簡潔美感，當然，也讓妳在黑壓壓中顯得亮眼。

羊毛縐綢迷你連身裙 NT$110,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／Triomphe 13黝黑色太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面CELINE PETALE戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE

▲羊毛縐綢迷你連身裙 NT$110,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／Triomphe 13黝黑色太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面CELINE PETALE戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

大膽玩材質

性感其實不是一昧的女人味，性感可以是一種衝突的撞擊下，迸發出的奇異效果：帥氣的丹寧布料、夢幻的蕾絲、浪漫的綢緞，這些看似不相關的材質，在相聚拼接之後呈現碰撞的對立美感，是一種特殊又獨立的美麗。

米白色蕾絲鑲嵌牛仔緞面連身裙 價格店洽by Blumarine／LES PERLES CELINE項鍊 NT$35,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／（上）湖藍色手鍊 NT$7,600 by APM MONACO／（下）湖藍色手鐲 NT$5,700 by APM MONACO／Soleil戒指 NT$3,300 by APM MONACO

▲米白色蕾絲鑲嵌牛仔緞面連身裙 價格店洽by Blumarine／LES PERLES CELINE項鍊 NT$35,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／（上）湖藍色手鍊 NT$7,600 by APM MONACO／（下）湖藍色手鐲 NT$5,700 by APM MONACO／Soleil戒指 NT$3,300 by APM MONACO。

配角搶曝光

套上比較素色的洋裝時，切記身上的妝點絕不可少。也許來副遮住美美眼妝卻能裝酷的墨鏡？戴上一條隨時可以吃口棒棒糖的項鍊？或是穿上可愛的小短襪及復古風的跟鞋，都是為一件簡簡單單的洋裝大大加分的小技巧。

GUCCI Logo短洋裝 NT$92,000 by GUCCI／棉襪 NT$7,800 by GUCCI／TESS BABIES漆面牛皮革跟鞋 NT$41,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／Triomphe 13象牙色太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE／FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼項鍊 NT$22,500 by FENDI

▲GUCCI Logo短洋裝 NT$92,000 by GUCCI／棉襪 NT$7,800 by GUCCI／TESS BABIES漆面牛皮革跟鞋 NT$41,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／Triomphe 13象牙色太陽眼鏡 NT$16,250 by CELINE BY HEDI SLIMANE／FENDI x Chupa Chups棒棒糖套硬殼項鍊 NT$22,500 by FENDI。

率性做自己

最喜歡在俐落的洋裝下，穿上高筒長靴了，不為別的，就是一種無法言喻的帥啊！合身的洋裝比貼身來得舒適，也沒有減少好身形的輪廓線條，漆亮面的靴子有一種小小張揚的帥度，走在街頭的回頭率保證百分百！

羊毛合身拼接造型洋裝 價格店洽 by FENDI／Triomphe漆面牛皮革高筒靴 NT$62,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／英文字母B耳環 價格店洽 by Blumarine／金色飾面CELINE PETALE長項鍊 NT$27,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面FORMES ABSTRAITES SPHERE戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE

▲羊毛合身拼接造型洋裝 價格店洽 by FENDI／Triomphe漆面牛皮革高筒靴 NT$62,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／英文字母B耳環 價格店洽 by Blumarine／金色飾面CELINE PETALE長項鍊 NT$27,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE／金色飾面FORMES ABSTRAITES SPHERE戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

Model：Rene（黃妤婷）／LoWen
化妝：Abby Liu／彪製
髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

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關鍵字：

鏡週刊, 洋裝, CELINE, GUCCI, FENDI

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