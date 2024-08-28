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軍人節101觀景台現役免門票　「軍裝版乖乖」購票免費拿

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▲▼台北101觀景台。（圖／台北101觀景台提供）

▲台北101觀景台在9月推軍人節優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為慶祝九三軍人節，台北101宣布推出一系列感恩活動。9月份推出現役軍人可免費參觀觀景台，而一般民眾購買兩張觀景台門票，還能獲贈限量「軍裝版乖乖」。此外台北101將在8／31和9／3點燈致敬國軍，8／31當天還有「能戰嘉年華」活動，15個互動攤位讓民眾感受軍旅生活。

▲台北101軍人節優惠。（圖／業者提供）

台北101軍人月活動將開跑，從9／1至9／30期間，現役軍人憑證即可免費登上觀景台，而一般民眾只要購買兩張觀景台門票，就能獲得一份別具特色的「93聯名乖乖」。該款限量乖乖包裝採用迷彩設計，還印有三軍將士的可愛卡通圖案，相當吸睛。

▲台北101軍人節優惠。（圖／業者提供）

除了觀景台優惠，還有其他主題式戶外活動，8／31下午4點起，水舞廣場將舉辦「能戰嘉年華」軍人節主題活動，除了音樂與舞蹈表演，還有一系列戰鬥主題攤位歡迎民眾前來體驗。現場設有15個互動攤位，包括未爆組裝備展示、迷彩偽裝體驗、小型天堂路等，讓民眾親身感受軍旅生活。每整點還有精彩表演，陸軍空軍官校輕音樂社、陸軍樂隊和國防部藝工隊將輪番上陣，帶來動聽的音樂和活力四射的舞蹈。

▲台北101觀景台、新光三越推出暑假親子活動。（圖／各業者提供）

另外9月造訪台北101觀景台，除了欣賞大台北美景外，還能欣賞到由凌宗湧大師策劃的2024年度花藝特展《蕨‧蘭之美》。展區更特別引入屏東縣政府提供的蝴蝶蘭和萬代蘭，營造出獨特的初秋氛圍。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall桃園A19推「夏日水樂園」，包括長頸鹿迷宮、水槍樂園，吸引親子暢玩。

暑假即將結束，環球購物中心推出最後一波活動，推出「FUN電三大攻略」包括主題展覽、水上樂園及永續教育活動，家中有喜歡玩水的小孩，不妨掌握最後一波水樂園活動，憑消費發票12歲以下還能免費入場，吸引親子消費，幫民眾為暑假畫下完美句點。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

隨著開學日期逼近，不少家長開始為孩子們做收心準備。環球購物中心新北中和店推出三大夏日主題展，包括「FUBEES ART TOY快閃店」、「萌趣味主題展」和「大人系療癒玩具區」。這些展覽集結了多款人氣IP角色，如線條小狗、吉伊卡哇、DINOTAENG等，讓小朋友在室內也能盡情放電。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall新北中和「FUBEES ART TOY快閃店」打造近6米長的打卡牆，線條小狗化身美人魚，與海豚、魚群享悠游樂趣。

若孩子喜歡戲水，環球購物中心桃園A19店的「夏日水樂園」可把握最後的戲水尾巴，園區內設有長頸鹿迷宮和水槍樂園，讓孩子們在水霧中探索冒險，此外12歲以下兒童憑當日館內消費發票，即可免費暢玩。

關鍵字：

九三軍人節, 台北101, 感恩活動, 現役軍人, 乖乖

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