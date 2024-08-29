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星巴克2025年曆「經典丹寧」曝光　細膩緹花加分精緻日常

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▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克2025年曆以丹寧風為設計主軸。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著2024年已進入下半年，星巴克也推出自家年曆，以經典丹寧牛仔為主題，藉由緹花工藝呈現出星巴克品牌的文字設計，搭配簡約大方的丹寧提袋，不僅實用、亦能作為日常穿搭的配飾，為新的一年增添時尚氣息，預計於9／2在全台門市及線上販售。

▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）

此次推出的「2025年曆提袋組」共有深藍與淺藍兩款顏色，滿足不同消費者的風格偏好。每組年曆都附贈了12張特大杯好友分享券，無論是自用還是送禮都好用。業者表示，提袋組不僅是實用的年曆，更是新一年裡的時尚單品，讓星巴克陪伴顧客在2025年裡，品味咖啡的同時，記錄生活中的美好時刻。

▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）

▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）

2025年曆提袋組將於9／2起在全台星巴克門市及線上門市開售，並且也可透過「LINE禮物」及「foodpanda」、「foodomo」外送平台購買。LINE禮物與外送平台更推出了「2025年曆提袋+大杯那堤組合」的限定優惠，原價1,085元，售價999元，約92折，送自己或送朋友都方便。

此外，星巴克還為星禮程會員提供了額外的購買優惠，於9／2至9／3期間，會員在門市購買任一款2025年曆提袋組，每組可額外獲贈20顆星星，星星可累計使用。而年曆後方附贈的好友分享券，有效期為2025年全年。

▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）

▲無印良品植林木不易透色筆記本(橫線、5冊入)，售價79元：使用螢光筆或原子筆書寫時，墨水不易穿透紙張。

無印良品近期因應開學季，也推薦店內多款滿滿文青風的文具用品，包括植林木不易透色筆記本及色彩一目瞭然的自由換芯膠墨筆系列，讓筆記更得心應手。若有試卷或文件需要分類，則可使用採手風琴式分隔設計的PP分隔資料盒，平整收納整頁A4，方便拿取。

▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）

▲無印良品自由換芯按壓滑順膠墨筆，售價29元。

無印良品表示，即起至9／11期間「無印良品週間」，持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，即享全品項結帳再9折優惠。

▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）▲星巴克、無印良品文具新品。（圖／各業者提供）

▲無印良品PP分隔資料盒(A4，13隔)，售價169元。不添加顏料，無色。內部採手風琴式的分隔設計，易分類、好拿取。

關鍵字：

星巴克, 2025年曆提袋組, 丹寧, 時尚, 限定版

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