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MARIMEKKO「Unikko印花」60歲新登場！台北露天大秀首個丹寧系列必收

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記者鮑璿安／台北報導

芬蘭設計師品牌Marimekko以高辨識度的Unikko游霓可印花紅遍全球，2024年是這一印花誕生滿60周年，品牌首次在台灣舉辦露天時裝秀，繼首站東京之後，台北場次選址於微風南山伴隨形象概念店揭曉，品牌首個丹寧早秋系列也成為看點。

▲MARIMEKKO台北首場露天大秀 。（圖／品牌提供）

▲MARIMEKKO台北首場露天大秀 。（圖／品牌提供）

▲MARIMEKKO台北首場露天大秀 。（圖／品牌提供）

▲MARIMEKKO台北首場露天大秀歡慶Unikko游霓可印花60周年   。（圖／品牌提供）

Marimekko 2024秋冬系列露天時裝秀以Unikko游霓可印花為主軸，透過顏色、材質的多樣化混搭碰撞出更休閒日常的服飾，選用了再生羊毛所製成全新羊毛布料，讓花卉與貼膚觸感相互映襯，不對稱的印花圖樣放大或是縮小，打造全新的毛衣、針織背心單品，都可以疊搭穿著。

▲MARIMEKKO台北首場露天大秀 。（圖／品牌提供）

▲MARIMEKKO台北首場露天大秀 。（圖／品牌提供）

▲Marimekko 玫粉Unikko游霓可印花米白連帽上衣；Marimekko Maridenim Unikko游霓可印花牛仔褲 。（圖／品牌提供）

▲MARIMEKKO台北首場露天大秀 。（圖／品牌提供）

▲Unikko游霓可印花針織背心 。（圖／品牌提供）

於8月所推出的首個丹寧早秋系列Marimekko Maridenim也是秀上重點之一，以獨特的圖騰成為版畫藝術的全新創作，更依照艾倫麥克阿瑟基金會的牛仔褲翻新設計規範，打造出三種經典款式，分別有直筒褲、寬管褲和錐形褲，深淺不一的色調像是深靛青、淺靛青、黑和水洗黑，並使用了雷射印刷技術呈現Unikko游霓可印花，取代水紋印染方式，使得印花活靈活現。

同時，Michael Kors 2024秋冬系列打造前衛的街頭風格，將「Jet Set」精神注入丹寧、俐落時裝之中，今年春夏甫問世的Colby Bag以皮革釦環為標誌性特色，於秋冬之際推出迷你尺寸，可疊搭豐富穿著。另外也帶來 Jordi小折包，靈感來自於摺紙工藝，顛覆托特包的既有廓形，以柔軟皮革經裁切後與麂皮黏合，克任意變換為梯型或長方形，備有多種色選，並推出三種尺寸供選擇，相當適合通勤或是外出遊玩使用。

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors2024秋冬系列抓緊Z世代目光，以丹寧和街頭風格為主軸。（圖／品牌提供）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors全球代言人多賢於2024秋冬系列形象廣告演繹丹寧小羊皮限量款Colby Bag。（圖／品牌提供）

▲▼MICHAEL KORS。（圖／品牌提供）

▲JORDI綠色及黑色小提包，各為NT$15,000。（圖／品牌提供）

關鍵字：

露天時裝秀, Marimekko, Unikko印花, 丹寧早秋系列

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