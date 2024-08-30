騙大腦其實管用！營養師教你「吃飽又不會胖」的5大祕訣

▲營養師教你瘦身時能吃飽又不胖的飲食秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人減重失敗就是因為管不住嘴，少吃覺得餓，只要一餓過頭就忍不住大吃，所以總是達不到理想目標，營養師程涵宇教你5個超簡單秘訣，讓你吃東西不過量，又能夠擁有飽足感。

#至少一半食物來源是蔬菜

蔬菜中含有大量水分與膳食纖維，用非澱粉類蔬菜取代一半的澱粉，你可以吃同樣體積的食物，但是卻能減少總熱量，研究顯示吃進食物的量是會讓我們大腦覺得飽的原因。

#每餐或是零食都有蛋白質

研究發現，蛋白質比碳水化合物或脂肪更能增加飽足感，挑選好的蛋白質像是雞蛋、去皮雞肉、乳製品、海鮮，甚至是植物性蛋白都是好選擇，例如：豆腐、豆漿。

#飯前或是進食中喝水

飯前喝一杯水可以增加飽足感，或是吃飯時喝水取代喝湯或含糖飲料，無形中就能減少很多熱量。

#第一口食物吃蔬菜

營養師程涵宇分享，第一口從低熱量的蔬菜開始吃，能夠幫助消除飢餓感，同時幫助減少澱粉的攝取量。她也提醒若是挑選沙拉，記得也要將沙拉醬熱量考慮在內，避免熱量破表。

#用比較小的盤子吃東西

騙大腦其實有用，用小一點的盤子吃東西，可以幫助控制份量，同時讓大腦以為自己吃很多。