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30+後雙手乾巴巴？最新護手霜不僅潤手、香味更療癒！

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記者曾怡嘉／綜合報導

越來越多人重視手部保養，當手部開始老化，肌膚會變得乾燥、無彈性，想要積極抗老，就得從保濕做起，在保養臉部的同時，別忽略了辛勞的雙手也需要被呵護，盤點護手新作，抹在手上不僅潤手，香味更可療癒心靈。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 乳油木紓壓香氛公益護手霜，30ml，420元。

歐舒丹今年選用療癒紓壓的薰衣草柑橘調香氛注入乳油木護手霜中，更添加千葉玫瑰花水、向日葵籽油、杏仁油及椰子油，輕盈柔滑質地柔嫩細緻雙手，療癒舒緩的薰衣草柑橘調更是能讓身心彷彿置身普羅旺斯般和諧寧靜。品牌此回將100%銷售所得投入於歐舒丹基金會幫助開發中國家孩童對抗可預防之失明，目標希望2025 年前，全球有1,500 萬人受惠於各項國際視力保健防治計畫。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲Jurlique 2024玫瑰護手霜純萃凝香限量版，75ml，1,200元。

細緻奶油般的乳霜質地，添加純淨甜杏仁油、抗老修護的紅花籽油及澳洲堅果籽油，一抹即在手部肌膚形成輕如羽毛般的天然保護膜，抵禦環境老化損害，以及光滑亮膚的蜂蜜萃取，能有效調理、活化肌膚潤澤度。南澳阿得雷德農莊培育的庫拉索蘆薈有效深度修護、注水與拉提，提升明亮度，並撫平紋路，恢復手部澎潤柔嫩觸感。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲Neal's Yard Remedies 英國薰衣草金盞花洗手露，200ml，950元、 英國薰衣草金盞花護手乳，200ml，1,050元、 英國薰衣草金盞花護手霜，50ml，750 元。

Neal's Yard Remedies首度攜手英國國寶級設計品牌Morris & Co.，聯名推出全新英國薰衣草金盞花手部護理系列，包裝設計結合黑刺李、紫羅蘭、黃雛菊等植物圖騰，瓶內成分採用NYR尼爾氏於多塞特郡生態工廠自家種植的薰衣草、金盞花酊劑、西班牙馬鬱蘭和天竺葵，輕盈花香與大地氣息完美結合，給予手部肌膚清麗柔美的呵護，透過視覺與嗅覺典藏優雅記憶。

關鍵字：

護手, 抗老, 保養

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