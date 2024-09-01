星野集團把「小樽市歷史建物」變旅館　嚐鮮「六花亭雪隆奶酪」只能保存2小時

文、圖／Ean

不同季節彷彿來到不同地方，這就是北海道的魅力！時隔一年半，我又回來2022年1月才開幕的「OMO5小樽 By 星野集團」，上次來是2022年底，觸目所及是個銀白世界，這次會想再訪，主要是想看看那些積雪路的夏日風景，此外還有個重要原因是想彌補小小缺憾。話說飯店92間客房分散在兩棟新舊建築，上次住新館，雖也舒適但終究老建築的魅力還是無可取代，因此這回指定入住南館、亦即改裝自1933年建造的「舊小樽商工會議所」，才完整了住宿體驗。

▲這回入住的南館是小樽市指定的歷史建物。

▲流線有型的飯店櫃檯。

▲前後兩次入住在同個地方合影，下照是2022年底、當時還飄著雪花。

▲客房面積不大，不過很挑高，設計亦懷舊有味。

▲迴轉石梯是我喜歡的一角。

一分鐘帶你認識 OMO 品牌＞＞以「帶你發現城市新魅力的都市觀光飯店」為定位的 OMO by 星野集團，選址在市中心，不僅交通方便也能讓旅人自在探索城市，價位親民，是小資族也能輕鬆負擔的出遊選擇。不過同樣都是OMO，等級也有分，重點就在每間OMO後面所接的數字。目前最低為1、最高到7，那是根據該間飯店有無提供包括餐廳、宴會廳、休閒設施等項目，代表的是服務範圍，數字越高代表該間OMO設備項目也越齊全，享受越多當然房價自然也成正比。

▲房間整體配色一致，古樸典雅。

▲蒸汽鐘是造訪小樽遊客多不會錯過的景點。

▲飯店周邊的建築都相當賞心悅目。

絕佳的交通位置，3分鐘走到小樽運河

小樽，是這趟北海道之旅的首站。從台灣飛到新千歲機場，緊接搭JR約1小時20分鐘來到去年才歡慶120歲、充滿懷舊風情的小樽車站。從小樽車站步行約10分鐘即可抵達「OMO5小樽 By 星野集團」，座落在被稱為”北方華爾街”的街區，與多棟美麗的歷史建築相鄰，地理位置方便，到必訪的小樽運河只需3分鐘，而遊客不會錯過的商店街區也都在舒適的散步範圍內。



▲小樽車站在2023年歡慶120歲生日，充滿古味。

▲到小樽必逛的商店街區都在飯店步行範圍內。

▲從飯店散步只要3分鐘就來到小樽運河，輕鬆閒逛連單眼相機都沒帶，用搭載徠卡鏡頭的手機Xiaomi 14 Ultra隨手拍就是好風景。

OMO Ranger 帶路，總有精彩之處

透過步行，確實能更深入認識一座城市並感受脈動，而這也是為什麼地理位置會是OMO品牌飯店的重要優先考量。每間OMO，都會用心的依據地方特色規劃不同主題的散步路線，那是認識及體驗當地的絕佳方式！這早，我跟著揮舞小綠旗的OMO Ranger走訪，大概將近一小時的時間，看了好幾棟充滿歷史、裝飾華麗的銀行建築，當年這些銀行的密集程度，也讓這一帶有了北方華爾街的美名。

▲出發前，OMO Ranger先介紹今日的散步路線。

▲前身是銀行的建築已改裝成美術館。

▲OMO Ranger 沿途介紹幾棟老房子的歷史及建築特色。

邊逛邊吃最是愜意！走入北海道名店「六花亭」，在OMO Ranger的介紹下我買了一款雪隆奶酪（Yukikon Cheese）在店內現吃，特別就在於保鮮期只有2小時，是非得親身而至才能品嚐到的美味，有機會不妨試試。

▲六花亭2樓有座位區可坐下來悠閒享用。

▲保鮮期只有2小時的Yukikon Cheese，下次到小樽不妨試試。

OMO房客限定的起司聖代

若是甜點控，不要錯過的還有代表小樽的西式點心鋪LeTAO與「OMO5 小樽 By 星野集團」所共同開發的聯名甜點「清晨的起司聖代」，僅限住宿房客點用，每日限量40份（1650日幣／份），僅在上午10到12點於LeTAO提供，使用配合早晨醒來時想吃的發酵食材與水果製成，賞心悅目也清爽美味。

▲清晨的起司聖代，顏色賞心悅目也帶有一些飽足感。

▲每日限量40份，還是房客限定。

氣氛滿點！點亮油燈聽古董音樂盒演奏

與上次入住不同，位於老建築南館3樓、原小樽商工會議所大會議室改建而成的挑高空間，後來改成了「OMO Cafe & Bar」，晚上8點後會點亮北一硝子的油燈（直到23：30），同時每30分鐘就會輪流讓多台百餘年前製作的古董音樂盒現場演奏，非常有味道，而晚上這段期間，房客可自由進入並能免費享用果物風味水，當然也有多款酒水、美味的小樽特色輕食像是成吉思汗春卷、魚糕及甜點可供點用。懷舊而優雅，若有入住記得一定要抽空享受一下搖曳樂光。

▲北一硝子油燈點亮小樽的夜，太浪漫。

▲古董音樂盒，應是我目前聆聽過最古老的音樂演奏方式。

▲在地特色的鹹食組合，美味可口值得一試。

▲首次品嚐成吉思汗春卷，好吃！

內用外食皆精彩的小樽早餐

若跟我一樣連泊兩晚，早餐可考慮一日內用、一日外食。飯店提供的是西班牙式自助早餐，早餐就在夜晚會點亮油燈的原小樽商工會議所大會議室享用，之所以用西班牙為主題，是因為餐廳所在的南館是歷史建物，可能是前往西班牙旅遊多會安排在古蹟裡用餐，因此有了這樣的浪漫連結，餐檯上的西班牙烘蛋與西班牙經典甜點吉拿棒都很受房客歡迎，加上北海道在地食材，料理豐富而多元，讓一天開始有了好心情。

▲早餐在原小樽商工會議所大會議室享用，挑高寬敞，很舒適。

▲自助式餐點種類很多，很具誠意！

▲一杯杯像是藝術品的小樽版海鮮散壽司。

▲很有西班牙風味的吉拿棒。

第二天早餐，再由OMO Ranger帶路來趟朝市的海鮮蓋飯之旅，這是飯店的付費館外活動，每人4500日幣（約台幣989元），每天至多接受4位房客報名，費用包含一碗鋪滿各種海鮮的豪華蓋飯，地點就在小巧可愛的小樽三角市場。海鮮蓋飯會有哪些料也可說是一期一會，因為都是使用當天競拍採購的時令海鮮，像是若在海膽季的6－8月前來，就有機會跟我一樣一次嚐到兩種海膽，另外還有美味的福客魚，據說也只在這裡會做成生魚片食用。

▲這小樽早餐會不會太豪氣了些！



▲OMO Ranger介紹時令海味。

▲豐盛的海鮮蓋飯，光是海膽就有兩種，實在奢華！

▲正在做生意的朝市攤家，看了讓人食指大動。

以「復古港都」為概念的「OMO5小樽 By 星野集團」，是很不一樣的北海道旅宿體驗，結合歷史風華與美食魅力，住完一次，會讓人想換個季節，再住一次！

▲浴室改裝的蠻好，洗的暢快也可泡個舒服的澡。

/ Info. /

OMO5小樽 By 星野集團

官網｜IG

地址：047-0031 北海道小樽市色內1-6-31

星野集團官網