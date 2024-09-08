日本熱門「骨骼診斷＋色彩鑑定」測驗！秒找到最適合穿搭與妝髮

文／美人圈

不只南韓有色彩鑑定！日本也有類似的個人鑑定，提供「骨骼診斷＋色彩鑑定」，幫助每個人找到最適合的穿搭、妝髮顏色，從此衣服不管怎麼買都超適合自己！跟南韓一樣可直接列入行程，得到測驗結果後就照著建議購買，會更不踩雷、每一套服裝穿起來都超適合自己、不怕買回家不知道怎麼搭配！但若還沒有相應的預算規劃，近期日本服飾網站「BAYCREW'S STORE」有推出線上測驗版本！

線上「日本骨骼診斷×色彩鑑定」

這份測驗提供的診斷結果也算相當完整！不只告訴你適合的衣服剪裁、搭配風格，還會有適合的衣服圖案以及實際的搭配照片，讓人在購買衣服時會更有方向！色彩鑑定方面，同樣會有適合的髮色、妝容色彩、適合的珠寶風格等。以下趕緊來看怎麼測！建議大家進入網站後，可直接點選「翻譯」，能更好判斷選項。

測驗連結＞＞日本骨骼診斷×色彩鑑定

▲日本服飾網站「BAYCREW'S STORE」推出線上骨骼診斷×色彩鑑定測驗。（圖／截圖自BAYCREW'S STORE，下同）

「日本骨骼診斷×色彩鑑定」

Q1.素唇時，唇瓣顏色是紅紫色或紅棕色，更接近紅棕色





Q2.棕色頭髮的皮膚看起來比黑色頭髮更明亮、更漂亮





Q3.臉上容易出現過敏發紅現象

Q4.眼睛的顏色為淺棕色，虹膜清晰可見

Q5.鎖骨骨骼突出、明顯

Q6.有明顯的、強壯的顴骨和下顎骨

Q7.整體胸圍偏低

Q8.手指的關節較大，穿過第二個關節的戒指會在底部旋轉

測驗結果解析

完成以上題目後，會得到一份診斷結果！分別會告訴你的骨骼診斷與色彩鑑定屬於哪個類型、該類型的特點為何，個別點進去就會看到對應的說明與示範的穿搭照。

骨骼診斷測驗結果

以身形骨骼來說，共分為三款：

◾ Straight

從下方說明圖也能發現，整體身材較有立體感，胸腺、腰線的位置會相對高，加上胸骨與後背的距離較寬，因此身材的重心會落在上半部、份量感相對大，臀部也屬於相對有肉的，要膝蓋以下才相對有纖細感。適合簡單俐落的穿搭，並露出胸部和膝蓋以下，隱藏手臂和背部，會更顯瘦。

◾ Wave

腰線相對低，整體的曲線相對柔和、重心較低，整個人的柔嫩肉感更明顯而非肌肉，因此也看起來相對瘦弱嬌嫩。會更推薦溫柔華美的穿搭風格，並適合露出上臂、背部和頸部，但遮蓋胸部，適合不會整個蓋住身體曲線的款式，例如有腰線的衣服，展現專屬的小女人溫柔風格。

◾ Natural

更貼近大家理解的模特兒身材！整體的骨骼感較為明顯，沒有明顯的肌肉或脂肪肉感，骨骼大而粗、關節突出，肩膀線條也相對方正、可能會是直角肩，腰線的部分就相對直筒，整體特點是矩形邊框的感覺。特別適合長版、線條簡單的設計，以強調出身形的骨骼之美，而非曲線。

色彩鑑定測驗結果

色彩鑑定的結果就如同大家相對熟悉的南韓測驗版本！同樣將人分為春、夏、秋、冬4個色系，會告訴你穿什麼顏色的衣服、搭配什麼樣的飾品、適合哪個色系的妝容以及適合的髮色，會更修飾膚色、提升氣色，不論素顏或完妝都好看！

而春、夏、秋、冬大致的差異如下：

◾ 春季人

春天色系的關鍵字有「彩度高、暖色系、明亮」通常膚色屬於黃底、皮膚與頭髮有光澤、天生瞳孔和髮色較偏咖啡色系，並給人氣質清新、元氣的感受。特別適合亮暖色系，像是黃色、黃綠色、橘色、杏色等，妝容可嘗試日雜感、元氣蜜桃妝，彩妝部分可選蜜桃、珊瑚色調。

◾ 夏季人

夏天色系的關鍵字是「彩度低、冷色系、明亮」最給人仙女氣質的一個色系，膚色通常是白肌、皮膚跟頭髮整體偏霧光、髮色是比較沒有光澤的黑色或紅棕色，故適合柔和中帶有清涼感的冷色調。特別是帶有灰調的優雅色系，像是灰藍色、淺灰色、肉桂奶茶色、水藍、薰衣草紫、薄荷綠、米白色、嬰兒粉等。

◾ 秋季人

秋天色系的關機字是「彩度低、暖色系、濃郁色」有著暖色調的黃底膚色、眉毛與髮色深或是偏黃調的棕色、頭髮與肌膚也較為霧面，沒有光澤。特別適合沉穩的色調，像是深棕色、磚紅色、芥末黃、葡萄紫、駝色、金色、橄欖綠等濃郁又華麗的色系，妝容則可試試帶有混血氛圍的輕歐美妝，被譽為是最能駕馭高級時尚感的色系。

◾ 冬季人

冬天色系的關鍵字是「彩度高、冷色系、暗色」是帶冷色調的藍底肌，相對一般人擁有較白或較深的膚色，例如白到沒血色或容易泛紅、眼神也較為銳利有神、髮色深。特別適合簡約、乾淨、對比強、飽和度高的顏色，像是黑色、白色、寶石藍、紅色、綠色、深灰、酒紅等，妝容則可試試小煙燻妝、純野妝等溫柔中帶有侵略感的。

溫馨提醒：無論是骨骼測驗或色彩測驗，並不是要把自己侷限住在固定的色系當中，而是幫助自己在適當的時候，更能努力對方向凸顯自己的美、用對的顏色讓自己更加分！

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