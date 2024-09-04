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富藝斯拍賣緬甸天然紅寶石領銜　印度首富吹起祖母綠風潮

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▲▼富藝斯,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴富藝斯香港秋拍亮點緬甸天然紅寶石鑽石項鍊估價約32,132,000元起，7.02克拉緬甸天然紅寶石鑽石戒估價約35,020,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）將於10月3日在香港西九文化區的亞洲總部舉行《珍貴珠寶：香港》秋季拍賣，5日至7日在台北展出精選拍品，亮點是一系列天然未經加熱處理的珍罕緬甸紅寶石作品，包括紅寶石共重逾54 克拉且多數達到「鴿血紅」等級的項鍊、7.02克拉緬甸天然紅寶石鑽石戒，最難得的是一對各10.77及9.99克拉緬甸天然紅寶石配鑽石耳環，估價約38,730,000元起，為此次拍賣領銜之作。

▲▼富藝斯,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲富藝斯香港秋拍估價最高的10.77及9.99克拉緬甸天然紅寶石配鑽石耳環，約38,730,000元起。

▲▼富藝斯,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲富藝斯香港秋拍呈獻21.70克拉天然艷彩黃色鑽石配鑽石吊墜項鍊，估價約20,600,000元起。

除了天然緬甸紅寶石備受矚目，因印度首富、信實集團董事長安巴尼娶媳時，一家人在世紀婚禮上都戴著數億元的奢華祖母綠珠寶，再度掀起富豪世界對於祖母綠的重視，富藝斯有感於顧客對祖母綠的熱烈需求，蒐羅一枚14.19克拉哥倫比亞天然祖母綠配鑽石戒，以及一款來自美國珠寶名家海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑲嵌28.00克拉哥倫比亞天然祖母綠配鑽石項鍊，令人驚喜的是項鍊可轉化為手鍊佩戴，呼應當今高級珠寶流行。

▲▼富藝斯,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲14.19克拉哥倫比亞天然祖母綠配鑽石戒指登富藝斯香港秋拍，估價約16,070,000元起。

▲▼富藝斯,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓28.00克拉哥倫比亞天然祖母綠配鑽石項鍊，可轉化為手鍊佩戴，估價約3,220,000元起。

台北101購物中心即起至10月13日黃金周、周年慶檔期舉辦的第12屆World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，則匯集17個品牌共1,600件傑作，當中法國珠寶品牌CHAUMET展出鑲嵌17.28克拉的枕形切割哥倫比亞祖母綠以及鋪鑲明亮式切割鑽石的Souveraine de Chaumet 18K白金項鍊，設計靈感源自西伯利亞冬日之美，因此結合冰晶般的鑽石蕾絲與源自俄羅斯裝飾風格的幾何圖案，再點綴一顆 17克拉枕形切割祖母綠，迷人的綠色讓人聯想到冬日森林。

▲▼富藝斯,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Chaumet Souveraine de Chaumet 18K白金項鍊。（圖／台北101提供）

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, CHAUMET, 台北101

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