紅底鞋也出可愛的芭蕾舞鞋！3雙熱門推薦Lisa也穿　台北就能買到

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Christian Louboutin於台北Sogo復興館開設了全新專門店，編輯在店中發現了一雙既可愛又閃亮時髦的透視芭蕾舞鞋，分享給你！

法國鞋履品牌Christian Louboutin以招牌的「紅底鞋」設計聞名，他們家可說是紅毯專業戶，專門為全球的巨星打造紅毯戰鞋，包括千黛亞（Zendaya）、泰勒絲（Taylor Swift）、布蕾克萊芙莉（Blake Lively），因此Christian Louboutin總是擁有一種明星光環與強烈氣場，很多人覺得在重要場合時才需要一雙紅底鞋撐場，但其實Christian Louboutin也有推出許多日常流行的選擇！

▲Lisa日前在BLACKPINK 8周年活動上穿著Christian Louboutin瑪莉珍鞋，新品當中亦有諸多日常選擇。



經典的So Kate永遠是女生們心中的夢幻逸品，不過，對於不太需要走上紅毯的我們，編輯從Christian Louboutin於台北Sogo復興館開設的全新專門店中，挑選了3雙能打造時髦日常穿搭的熱門鞋款推薦給你。

Christian Louboutin 2024推薦鞋款

Mamastrapitina水鑽芭蕾舞平底鞋

芭蕾舞平底鞋是這兩年來最流行的時尚鞋款之一，且近期透視面料鞋面特別火紅，從精品大牌到小眾設計師品牌都有出，Christian Louboutin這雙新款Mamastrapitina水鑽芭蕾舞平底鞋根本就是當中的完美選項，微方頭的優雅輪廓搭上蝴蝶結裝飾，每格網眼皆綴有閃亮水鑽，比起其他經典鞋款，這雙Mamastrapitina給人更日常、可愛的感覺。

Miss Jane 55瑪莉珍高跟鞋



BLACKPINK日前迎來成團8周年，慶祝直播活動上，Lisa腳上所穿的正是這款Christian Louboutin的Miss Jane 55瑪莉珍高跟鞋。永恆不敗的瑪莉珍款式，配置剛剛好的5.5公分粗鞋跟，發亮的漆皮小牛皮則展現出高級質感，搭配於日常生活中一點也不會突兀，是一項凸顯氣質的配件。

Sweetie Jane Spikes鉚釘平底芭蕾舞鞋



同樣受到芭蕾舞平底鞋旋風的影響，Christian Louboutin新推出一款結合個性龐克風的Sweetie Jane Spikes鉚釘平底芭蕾舞鞋，而這鉚釘也是Christian Louboutin的經典元素之一，滿滿金屬鞋釘下是柔軟納帕皮革，穿起來舒適好走。

Christian Louboutin於台北Sogo復興館開設全新專門店，鮮紅外觀的店裝取材自巴黎首間專門店的鏡面玻璃鱗片組成，內裝則是以設計師本人Christian Louboutin位於葡萄牙的度假別墅為靈感，透過熱情鮮明的色彩，加上一些浮誇，打造成一處浪漫私人居所。

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