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曬後好難白回來？營養師教你吃出人見人愛「冷白皮」

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▲▼營養師教你吃出冷白皮。（圖／Unsplash）

▲高麗菜有助於肌膚亮白。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

豔陽毒辣辣，曬黑要怎麼白回來，營養師有方法！營養師高敏敏分享，曬後修復也有撇步，教你這樣吃成「冷白皮」。

#維生素C ：芭樂、奇異果、甜椒、青花菜

營養師高敏敏分享，想要曬後白回來，維生素C絕對不可少，維生素Ｃ可以抑制酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成，也可以幫助膠原蛋白生成，使皮膚更Q彈。

▲▼營養師教你吃出冷白皮。（圖／Unsplash）

#維生素A：菠菜、胡蘿蔔、番茄、南瓜

曬黑抗老，原來維生素A也很重要，像是菠菜、胡蘿蔔、番茄、南瓜這些蔬菜含有豐富胡蘿蔔素，會在人體內轉化為維生素Ａ，可以維持皮膚黏膜健康、幫助皮膚抗老、維持保溼水潤。

#維生素E ：植物油、堅果類、酪梨、南瓜

維生素E擁有優秀的抗氧化力，可以幫助皮膚增加抵抗力，減緩皮膚老化，有助皮膚水潤Q彈。

▲▼營養師教你吃出冷白皮。（圖／Unsplash）

#維生素B3：又稱為菸鹼醯胺： 豆製品、雞肉、肝臟

維生素B3對皮膚也是好處多多，可阻斷黑色素傳遞，進一步有美白、淡斑、撫平皺紋、抗老的功效。

#優質蛋白質 ：黑豆、蝦子、鯛魚、蛤蜊

蛋白質是組成表皮、真皮的主要成分，營養師建議攝取優秀蛋白如黑豆、蝦子、鯛魚、蛤蜊，可幫助曬後修復、維持皮膚彈性。

▲▼營養師教你吃出冷白皮。（圖／Unsplash）

#茶多酚：綠茶

茶多酚有消除自由基的作用，可阻擋紫外線、抑制黑色素形成。

#鞣花酸：覆盆莓、紅石柳、草莓、黑莓

天然莓果裡的多酚成分，幫助抑制酪氨酸酶活性、減少黑色素生成，同時也有抗氧化效果，進一步協助消除自由基。

#穀胱甘肽：高麗菜、白蘿蔔、蘆筍

穀胱甘肽又被稱為「用吃的美白針」，可阻斷黑色素生成、使皮膚亮白，也可以降低紫外線對皮膚的傷害，當身體的穀胱甘肽濃度提高，可提升睡眠品質。

▲▼營養師教你吃出冷白皮。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

美白, 曬黑, 營養素, 皮膚保養, 食物

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